Четверо сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова, арестованы

Сегодня суд рассматривает вопрос по мере пресечения шестерым работникам колонии №1. На этом фоне в Женеве проходит сессия Комитета ООН против пыток, где слушается доклад России о выполнении соответствующей конвенции. Комитет против пыток ООН потребовал предоставить информацию о расследовании инцидента в ярославской колонии, а также прояснить ситуацию с адвокатом.