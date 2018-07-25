Четверо сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова, арестованы
Сегодня суд рассматривает вопрос по мере пресечения шестерым работникам колонии №1. На этом фоне в Женеве проходит сессия Комитета ООН против пыток, где слушается доклад России о выполнении соответствующей конвенции. Комитет против пыток ООН потребовал предоставить информацию о расследовании инцидента в ярославской колонии, а также прояснить ситуацию с адвокатом.
Комментарии2
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post_v 25 июля 2018 | 15:07
Избивали 18, арестованы 4
вот такая арифметика
jetsam 25 июля 2018 | 15:08
@ 14:00 * Эксклюзив Эха * Суд в Ярославле арестовал пятерых подозреваемых по делу о пытках в местной колонии@
@ 15:02 * Четверо сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова, арестованы@
за час один из арестованных умер, что ли????
или их арестовывают и выпускают, арестовывают и выпускают, арестовывают и выпускают,....?