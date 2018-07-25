Шесть коллективов и исполнителей отказались выступать на фестивале Нашествие

В их числе и, можно сказать, открытие этого года – одна из самых популярных молодых исполнительниц Монеточка. В отличие от остальных отказавшихся участников, она впрямую не назвала причин, однако на ее официальной странице ВКонтакте под объявлением об отказе от Нашествия и извинениями перед поклонниками прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй».

Напомним, ранее пять коллективов отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Министерством обороны.

Один из создателей Нашествия Михаил Козырев в эфире «Эха Москвы» сказал, что организаторы, вероятно, просто не могут отказаться от этого союза.

В свою очередь, организаторы Нашествия заявили, что с уважением относятся к любому мнению, но всегда делали и делают фестиваль таким, каким его хотят видеть зрители.