Шесть коллективов и исполнителей отказались выступать на фестивале Нашествие
В их числе и, можно сказать, открытие этого года – одна из самых популярных молодых исполнительниц Монеточка. В отличие от остальных отказавшихся участников, она впрямую не назвала причин, однако на ее официальной странице ВКонтакте под объявлением об отказе от Нашествия и извинениями перед поклонниками прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй».
Напомним, ранее пять коллективов отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Министерством обороны.
Один из создателей Нашествия Михаил Козырев в эфире «Эха Москвы» сказал, что организаторы, вероятно, просто не могут отказаться от этого союза.
В свою очередь, организаторы Нашествия заявили, что с уважением относятся к любому мнению, но всегда делали и делают фестиваль таким, каким его хотят видеть зрители.
Комментарии10
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vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 15:04
По ходу, говнарское сборище накрывается окончательно
jjuddgge_ddrredd 25 июля 2018 | 15:05
Кому интересна эта Монеточка?? Ну и ну.
"Новость" рассчитанная на ботву, что бы увеличить интернет трафик на сайте...
Неделю не появлялся здесь, занимался приятными и полезными вещами...
Смотрю, всёё по-прежнему здесь. Колосится ботва, в основном одноклеточная))
Это и данко 1, трущийся с утра до вечера на сайте круглый год, и коттигр - бандеротролль, получающий плату за троллинг 50 гр. сала в день и чекушку горилки, полную сивушных масел. Такоевпечатление, что у них нет никаких больше занятий в жизни вообще, как обтираться на сайте. Рад бы коттигр покрышки жечь на Майдане - плата выше (100 гр. сала), но нэма покрышек в нэзалэжной, все сожжены, ездят на повозкаххх сейчас бандерлоги, и кизяки свои, лично произведённые запасают на зиму и не жгут. Бандерлоги надеются зиму пережить)))
По существу. О Трампе. Недавние замеры даже врагоффф Трампа, Fake News CBS, показывают рекордный рейтинг Трампа 45% и 88% среди республиканцев. Это ВЫШЕ, чем у шарлатана Барака Хуссейна Обамы в этот период его правления. И это рейтинги от Fake News, которые ЗАНИЖАЮТ рейтинг Трампа. Вот Расмуссен, единственный замерщик, который предсказал победу Трампав 2016 году за день до выбоорофф, с предельно точным указанием числп выборщиков - регулярно даёт Трампу от 47% до 51%.
Ботва, для которой тут пишет глупости К. Орлова, всё надеется, что Трампу бу импичмент))). Это типично для ботвы из Украины и доморощенной демшизы. Напоминает, как они надеются на скорое свержение Пути. Уже лет 10. Типа:"Ещё немного, и режим Пути рухнет, Россия без Пути, Мы здесь Власть" и прочий горячечный бред)))
jjuddgge_ddrredd 25 июля 2018 | 15:08
jjuddgge_ddrredd:
Вы здесь Власть?! Да вы никто, интернетная ботва. Посмотрите % голософфф, которые на выборах набрали клоуны Собчак и Явлинский. И всё станет ясно. Почему так?
Да, Путя - хафнюк, неоднократно писал на эту тему. Но либералы (либерасты) - просто ничтожества. И кто же за имбецциллофф, обещающий вернуть наш Крым в фашистскую Украину - голосовать из нормальных людей будэ? Поэтому и 1%. Гриша 1%. Кто будет голосовать за "жидобандеровца" из Львова?)))
Трамп - миллиардер. У него больше десяти небоскрёбоффф по всему Миру. Каждый стоимостью не менее 1 млрд $ ( 1000 миллионоффф $). В NYC, Вегас, Чикаго, Торонто, Ванкувер....Гольф-курорты по всему Миру, каждый стоимостью сотни миллионоффф $. Но ботва считает, что Трпамп - дурак, и ему - скоро конец. Так ботву кормит К. Орлова
И ещё ботва не в курсе. Трамп перешёл в НАСТУПЛЕНИЕ. Выставил и Мюллера, и Стрзок (топ из ФБР) и Розеншнейн, и ВСЁ ФБР/DOJ как сборище поддонкофф и воров. Трамп так и написал недавно "ФБР - сборище поддонков и воров, как в банановой стране. ФБР и полностью дискредитир. Мюллер сейчас ы обороне, а не Трамп. Просто ботва, которую кормит. К. Орлова своим навозом, не в курсе.
Ботва ведь ничего не знает, кроме того, чем их покормит "Эхо"...хе-хе.
На ноябрьских выборах республиканцы точно сохранят сенат, ибо выбирается 1\3 сената всего, и прежде всего в тех округаххх, где демократы сейчас в сенате. В сенате у Трампа будет в ноябре минимум 55-57 голософфф вместо сегодняшних 51.
jjuddgge_ddrredd 25 июля 2018 | 15:10
jjuddgge_ddrredd:
В конгрессе тоже большая вероятность сохранить преимущество, наихудший вариант примерно половина на половину по голосам. Даже наихудший вариант Трампа вполне устроит в конгрессе. Даже это в плюс перед выборами 2020 г.
Причём это будут не сегодняшние республиканцы, большАя часть которых RINO из #NeverTrump, а сторонники Трампа и его #MAGA.
И Трамп недавно написал, что пришло время расследовать расследователей. И ещё. Трамп сказал, что в ближайшие месяцы (как раз перед ноябрьскими выборами) рассекретит документы из DOJ/ФБР. Вскроет коррупционные нарывы там.
И будет забавно наблюдать, как начнут допрашивать грязного копа Мюллера и грязного прокурора Розенштейна по сделке Ураниум 1)))
А crooked Hillary будет приговорена к реальному сроку, потом, через пару лет Трамп её помилует.
Трамп легко выигрывает выборы 2020. Это всем понятно, даже неадекватному троллю К. Орловой. Это не понимает только ботва. Ботва же. Кстати, ОНА перестали писать об импичменте)))
Да, Трамп проиграет выборы в Калифорнии и NYC. Но выбирают выборщики. А выборщиков на душу населения в Калифорнии, самом населённом штате страны, просто в разы меньше НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, чем в ржавом поясе, например. Так устроены выборы Президента США. На прошлых выборах Хиллари набрала на 3 млн. голософфф больше. а президентом стал - Трамп...
Слава избирательной системе US!
Имбецциллы (пэнзиенеры-маразматики, скачущие бандерлоги) которые засирают Мой аккаунт своими дебильными ответами Мне - не суетитесь. Отвечать вам не буду. Зачем тратить время на недоумкоффф? Пригожинские 1-рублёвые и поцреоты кстати ведут себя намного лучше, меньше гадят. Хотя тоже пустоголовые)))
jjuddgge_ddrredd 25 июля 2018 | 15:12
jjuddgge_ddrredd: О нашем солнышке великом Путе. Путя - хафнюк. А кто не хафнюк? Маразматичка Меркель, которая безумно приглашала мигрантов в Европу? Или французский наполеончик Микрон, бездетный (как и Меркель), с женой-бабулькой, старше мужа на 24 года!!
Или хохлята, у которых лежбище здесь, на сайте, которые с утра до вечера трутся на ресурсах с доменом ru ни дня не способные прожить без России))).
Кого эти бандерлоги выбирали? Порошенко, который имеет их(хохлят) во все дыры, а потом уедет в Израиль, будет жить по-соседству с Котломойским. Порошенко - миллиардер. Хохлята - нищеброды. Или Януковощ, или Ю. Тимошенко. Мошенник на мошеннике сидит, и хохлята не бастуют. Майдан был проплачен Порошенко и Ко. Порошенко и Ко не платят - нет Майдана))
А уровень жизни в России ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем на нищей и провинциальной Украине.
Теперь Порошенко троллит хохлобыдло, обещая вернуть Крым и Донбасс. И бандерлоги на это легко клюют. Ну разве не пустоголовые они? Они даже не бандерлоги - макаки)))
Единственный Великий Государственный Деятель на Планете - Трамп. И он запустил процесс. В Италии, в Венгрии. На смену лицемерам-проходимцам приходят патриоты в своих странах. Италия, Венгрия.
Да и в недружелюбной намПольше - у Власти Евроскептики. Что - просто замечательно.
Бюрократы EC - проходимцы и коррупционеры. ЕС мёртв уже. Идёт возрождение НАЦИОНАЛЬНЫХ государств.
Место Меркель - на свалке Истории.
pro_hanov 25 июля 2018 | 15:08
jjuddgge_ddrredd: "Кому интересна эта Монеточка?"
Не выпендривайтесь, дедушка, послушайте песню "Валенки" ( (с)из анекдота). Вам и Валентина Толкунова - рэп.
motooppic 25 июля 2018 | 15:10
jjuddgge_ddrredd: +11111111111111. Оппозиционным болванам все равно, лишь бы кто то там отказался от чего то или что то глупое сказал, а они от этого начинают оппозиционно поллюционировать. Потому что бесполые существа, и бабы и жизнь их давно послали на х** !
danko1 25 июля 2018 | 15:08
Когда в прошлом году одна группа ("Наив") со сцены Нашествия выступила против присутствия МО на фестивале, предложив на танках развесить кишки и мозги, показать кровь и слезы, то их не только лишили ужина и трансфера в Москву, но и отказали от участия в пресс-конференции.
А потом на радио запретили и песни их транслировать.
Выступать против войны - это при развитом путинизме преступление.
Скоро за исполнение песни Евтушенко "Хотят ли русские войны", которая много лет не звучит в эфире, уголовный срок давать будут.
prusol 25 июля 2018 | 15:09
Ребята - вряд ли это нечестно: взять в партнёры Министерство, воспользоваться денежными средствами этого покровителя и выставлять свои правила?
jetsam 25 июля 2018 | 15:11
ПМС. у всех ПМС в одно время. или золотуха (кулубнику(с) не мыли перед едой с шампаньским)
и нефига валить на антимилитаризм.
* "Нашествие" - это такое чистое, светлое и мирное название... типа "нашествие диких обезъян"..