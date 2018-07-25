Россия отозвала свой протест Израилю из-за сбитого сирийского самолета Су-22
Об этом сообщает газета «Маарив», отмечая, что это произошло после того, как Иерусалим предоставил доказательства вторжения судна в воздушное израильское пространство. Инцидент с сирийским самолетом произошел 24 июля. Сирийские военные говорят, что был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22. Источник ТАСС сказал, что пилот отказался катапультироваться, чтобы не попасть в плен.
Комментарии20
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andre_klimov 25 июля 2018 | 14:36
Самолёт - сирийский, а протест - российский. Надо ли говорить, кто у кого в подчинении?
chubuk 25 июля 2018 | 14:41
andre_klimov: Химические атаки имеют побочные последствия.
honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 14:43
andre_klimov: И первоначальный Су-27 теперь уже стал Су-22.
Достаточно недели чтобы он оказался У-2.
andre_klimov 25 июля 2018 | 14:45
honduras_na_colyme:
Это смотра для кого он "первоначальный". Сирийцысразу признали , что Су-22 и даже имя одного из погибших пилотов назвали. Правда, про второго - молчат наотрез. Возможно там ещё был и не-сириец какой-нибудь.
snikkersnepper 25 июля 2018 | 14:47
andre_klimov:
Настолько не-сириец, что влез вторым пилотом в одноместный самолет?
andre_klimov 25 июля 2018 | 14:49
snikkersnepper:
О двух пилотах - к сирийским военным, пожалуйста. Это их заявление об экипаже с двумя пилотами.
snikkersnepper 25 июля 2018 | 15:10
andre_klimov:
Су-22М4, пилот полковник Омран Мари.
Официальное сообщение САНА от 24 июля:
https://sana.sy/en/?p=143244
Сирийские военные ни слова не говорили о втором пилоте. Это фейк от РИА Новости. Вы Киселеву верите?
gs1112 25 июля 2018 | 15:01
"пилот отказался катапультироваться, чтобы не попасть в плен." -Так и поверили. Вероятнее всего Сначала в самолете оказала система позиционирования, а затем и катапульта не сработала.
eniro 25 июля 2018 | 14:49
honduras_na_colyme: А почему сирийский пилот не катапультировался? Русские не сдаются?
neprostotak 25 июля 2018 | 14:37
Надо ещё лярд американских денег выделить как и Турции за тоже деяние.
«Незабудемнепростим»
sasass 25 июля 2018 | 14:41
Разве после победы кулаками машут...
prade 25 июля 2018 | 14:47
Получается, что Россия выразила протест даже не ознакомившись с доказательствами другой стороны.
andre_klimov 25 июля 2018 | 14:58
prade:
Ей же было указано выразить протест, а не разбираться в произошедшем. Это как с предложением отвести иранцев на дальность, позволяющую применение ими имеющихся ракет. Понятно, что Россию стаким предложениме вежливо послали в "пешую прогулку с эротическим уклоном", но ведь и при этом задача была - просто исполнить повеление, а не добиться чего-нибудь. У России на БВ роль пассивно-драчливая, вроде телохранителя-дуболома при боссе.
ramun 25 июля 2018 | 14:50
Ну,попротестовали чуток и хватит.Все одоно толку никакого.
Кто теперь на Россию смотрит?
alger 25 июля 2018 | 14:53
интересно, сколько еще самолетов надо сбить,
чтобы российские пилоты поняли - не надо летать над чужими странами
может скрепы мешают
zolingen 25 июля 2018 | 14:57
alger: все
bike_nty 25 июля 2018 | 14:59
alger: Все от масштаба карты зависит, и от размера скреп. Большая скрепа на мелкомасштабной карте вполне способна закрыть пару километров.
kazlevich1949 25 июля 2018 | 15:00
А может Иерусалим предоставил доказательства вторжения судна в воздушное израильское пространство и то что пилот российский был... таки оно это России надо?
mikr 25 июля 2018 | 15:08
Это - вранье, как и то, что самолет сбит "над израильской территорией". Сам Израиль не считает Голанские высоты своей территорией, и стыдливо называет ее "спорной". По всем канонам эта земля принадлежит Сирии, поскольку никаких правовых актов на вхождение ее в состав Израиля не существует. Таким образом атака Израиля на сирийский самолет находящийся над Голанами является актом агрессии по отношению к Сирии.
Никаких протестов по этому поводу Россия Израилю не заявляла, поскольку данный конфликт касается только двусторонних взаимоотношений Сирии и Израиля. В случае несогласия с подобными действиями Россия вправе поставить вопрос на Совбезе ООН, что возможно и будет сделано. Но что касается прямой претензии к Израилю, о которой сообщает Эхо Москвы, то это - чистейшей воды выдумка либо самого Эха, либо того источника, на который оно ссылается.
xuato 25 июля 2018 | 15:11
Какой протест, перед второй встречей один на один с другом Дональдом, и что такое один самолет, пусть может быть и РФ, и с экипажем в вопросах большой геополитики. Кино будет занятным. Иран признал Осетию, сделав важных ход на опережение в большой геополитической игре, Путину будет сложно в переговорах с США в давлении на Иран, и тут белые как то вдруг самолет завалили. Ждем ход Вофки и ответный - Дональда.