Россия отозвала свой протест Израилю из-за сбитого сирийского самолета Су-22

Об этом сообщает газета «Маарив», отмечая, что это произошло после того, как Иерусалим предоставил доказательства вторжения судна в воздушное израильское пространство. Инцидент с сирийским самолетом произошел 24 июля. Сирийские военные говорят, что был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22. Источник ТАСС сказал, что пилот отказался катапультироваться, чтобы не попасть в плен.