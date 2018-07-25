Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой
Об этом заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда с Черчесовым будет подписан контракт, перенаправив его к исполняющему обязанности президента Российского футбольного союза Александру Алаеву.
Комментарии2
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koshkaedu 25 июля 2018 | 14:45
А Дзюба?
vvs7651 25 июля 2018 | 15:07
Нашей говенной сборной может руководить кто угодно.
Лучше играть она не будет. Просто - напросто там некому играть хорошо...