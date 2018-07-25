Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой

Об этом заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. При этом он затруднился ответить на вопрос, когда с Черчесовым будет подписан контракт, перенаправив его к исполняющему обязанности президента Российского футбольного союза Александру Алаеву.