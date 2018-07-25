Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до минимума за последние полтора года

На первое июля эта сумма составила ниже двух триллионов рублей. Общий объем рынка облигаций федерального займа – чуть более 7 триллионов, — пишет РБК. На иностранные вложения повлияли санкции в отношении нескольких российских миллиардеров, крупных компаний и руководителей государственных или около государственных предприятий.