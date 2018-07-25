Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до минимума за последние полтора года
На первое июля эта сумма составила ниже двух триллионов рублей. Общий объем рынка облигаций федерального займа – чуть более 7 триллионов, — пишет РБК. На иностранные вложения повлияли санкции в отношении нескольких российских миллиардеров, крупных компаний и руководителей государственных или около государственных предприятий.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 25 июля 2018 | 14:38
всего 2 триллиона?
balamuto 25 июля 2018 | 15:04
olegleon: всего 2 триллиона?
==========
Сказала пригожинская нищебродка, жуя сухой роллтон.
seryj_wolk 25 июля 2018 | 14:49
Все идет к нулю. Ни одна нормальная страна не буде вкладываться в подсанкционного агрессора. Инфляция по-венесуэльски и очередной крах не за горами.
sasass 25 июля 2018 | 14:53
Вышла из доверия власть российская...
aleksei123m 25 июля 2018 | 14:55
Спасибо путину, за очередную "победу".