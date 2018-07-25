Монеточка отказалась участвовать в Нашествии, судя по всему, по тем же причинам, что и несколько других коллективов
Певица Монеточка отказалась принимать участие в фестивале Нашествие, судя по всему, по тем же причинам, по которым это сделали несколько других коллективов. К сообщению об этом в официальной группе певицы в соцсети ВКонтакте прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй». Ранее еще несколько групп заявили, что отказываются от участия в известном рок-фестивале из-за сотрудничества Нашествия с Министерством обороны.
Комментарии4
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motooppic 25 июля 2018 | 14:48
ее бы там освистали маманегорюй, вот и отказалась. Ни голоса, ни песен-кому она там на ** нужна? Только позориться!
pusin_patriot 25 июля 2018 | 14:49
Нашествие и "Министерство обороны"?
Рок, музыка, любовь, лирика, убийства - всё в одном флаконе?
politroller 25 июля 2018 | 15:05
pusin_patriot:
нашествие зомби русского рока...
jetsam 25 июля 2018 | 14:51
@Монеточка отказалась участвовать ....по тем же причинам, что и несколько других коллективов@
неужели у всех ПМС в одно время наступил??????