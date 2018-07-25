Монеточка отказалась участвовать в Нашествии, судя по всему, по тем же причинам, что и несколько других коллективов

Певица Монеточка отказалась принимать участие в фестивале Нашествие, судя по всему, по тем же причинам, по которым это сделали несколько других коллективов. К сообщению об этом в официальной группе певицы в соцсети ВКонтакте прикреплена известная песня группы ДДТ «Не стреляй». Ранее еще несколько групп заявили, что отказываются от участия в известном рок-фестивале из-за сотрудничества Нашествия с Министерством обороны.