Магаданский блогер Александр Юдин получил семь лет колонии за комментарии в интернете
Суд подтвердил приговор, который был вынесен в мае. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма. Юдина уже приговаривали к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере.
Комментарии21
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ostapbey 25 июля 2018 | 14:34
Кто сказал :
-"МЯУ"..
????
Даже..
ostapbey 25 июля 2018 | 14:36
...... Кто сказал «Мяу»? Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал: — Мяу! Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. «Это, наверно, мне приснилось», — подумал он и улёгся поудобнее. И тут кто-то опять сказал ... — Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят? — А может быть, это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Лягушку. — Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка. — Какой ты глупый!
neprostotak 25 июля 2018 | 14:35
«Его признали виновным в публичном оправдании терроризма. »
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Если бы за такое действительно сажали, то ВГТРК с Первым аналом самораспустились бы ввиду отсутствия работников!
fikus74 25 июля 2018 | 14:37
Семь лет за коммент, да надо бросать этот интернет, пойду ка я грабить , там меньше дают, если поймают.
ebuliberalov 25 июля 2018 | 14:58
fikus74: Бутиной в США за простую записку впаривают 15 лет. Но что скажете об этом?
zztop1960 25 июля 2018 | 15:02
ebuliberalov: Полиция безопасности (ПБ) проверит задержанную в США Марию Бутину на возможную связь с Латвией, подтвердили в спецслужбе. Одновременно, в Полиции безопасности сообщили, что Бутина до сих пор в поле зрение латвийских спецслужб не попадала, но возможная связь задержанной с Латвией будет проверена.
prusol 25 июля 2018 | 14:59
fikus74: Браво.
fresh_breeze 25 июля 2018 | 14:39
Ну, если в некоторых странах могут посадить за отрицание холокоста, то за оправдание терроризма могут посадить, наверное, вообще везде, в любой стране мира.
Смысл-то тут в чём? А в том, что понятие "свобода слова" отнюдь не абсолютное, не надо понимать его буквально.
pusin_patriot 25 июля 2018 | 14:46
fresh_breeze: Подробности нужны.
Нужного человека ещё и под условкой у нас по этой статье могут за цитирование Ленина могут отправить.
7-ка слишком как-то неадекватно, где-то он видимо наступил не на ту мазоль, не тому человеку.
zztop1960 25 июля 2018 | 14:54
pusin_patriot: «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…» ( В.И. Ленин). Получите 7 лет за цитирование Ленина
zztop1960 25 июля 2018 | 14:58
pusin_patriot: Ленин поддержал план Дзержинского на счёт военных провокаций против Латвии и Эстонии - «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
platonnekafrin 25 июля 2018 | 14:57
fresh_breeze: А если не буквально, то слово это звук или его изображение.
- За что сидишь?
- Да звук не тот издал.
Мне такая Россия не нравится.
prusol 25 июля 2018 | 15:01
fresh_breeze: Как жаль, что не все это понимают.
koshkaedu 25 июля 2018 | 14:42
Он оправдывал ХАМАС? Тут не 7, а 17 надо.
echo_fil 25 июля 2018 | 14:47
Конституция РФ
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
sasass 25 июля 2018 | 14:47
Вот так , ни за что сажают научных работников и конструкторов в секретных областях научного производства ...
ramun 25 июля 2018 | 14:47
А не надо нам никаких интернетов!
compare 25 июля 2018 | 14:55
ramun: тебе,и алфавит не надобен..как там говорят:дураку и грамота вредна?
motooppic 25 июля 2018 | 14:51
все правильно. Стали этих тупеней отлавливать и сажать, что не может не радовать!
grossalexis072018 25 июля 2018 | 15:10
motooppic: Ну ты процитируй Иона Богослова в фейсбуке - пойдешь по этапу если дядя захочет. Вот млять радости у твоей мамки то будет
svoi216 25 июля 2018 | 14:54
Очень похоже на 37-й когда сажали за слово "Сталин" напИсанное струйкой на снегу.