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14:30, 25 июля 2018

Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога

Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния. Об этом агентству ТАСС сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова. Уголовное дело было возбуждено после появления видео, записанного еще год назад.

Комментарии

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olegleon 25 июля 2018 | 14:32

т.е. Федотов так тонко намекает, что Макаров просто псих, у которого обострилось состояние без медпомощи?

jetsam 25 июля 2018 | 14:38

olegleon: да он так тонко намекает,
что уже не поймешь то ли макарову надо то ли федоту позвонили удивленные люди...
но - в психиатричке - точно кто-то нуждается. где-то 76%-86% уж точно.

student_ru_ru 25 июля 2018 | 15:00

olegleon: А раз псих, то чего его в тюрьме держат? Хоть так, хоть эдак, хоть в лоб, хоть по лбу, ФСИН неправ.

vladimirbelarus 25 июля 2018 | 14:33

А те, кто его пытал, нуждаются в психиатрическом лечении.

irdo 25 июля 2018 | 14:45

vladimirbelarus:
А те, кто его пытал, нуждаются в психиатрическом лечении.
==========
Потеря человеческого облика и садизм--не лечатся.

ebuliberalov 25 июля 2018 | 14:54

irdo: Ответьте: - Макаров отбывает срок за раздачу пряников детям или за совершение особо тяжких преступлений? Вы не только не владеете информацией об этом нелюде, но ещё обеляете его. Когда вы попадёте в лапы этого чудовища ваше мнение об нём изменится на 180*.

mystar 25 июля 2018 | 15:05

ebuliberalov: Макаров отбывает срок за раздачу пряников детям
_______________________________________________________
Из песни слов не выкинешь конечно. Достал он фсиновцев сильно. До избиения дело дошло. Сам Макаров рецидивист. 5 сроков за воровство и как ни странно за избиения. Последний пострадавший от его действий получил тяжкие телесные повреждения.

student_ru_ru 25 июля 2018 | 15:08

ebuliberalov: Но избивают его не за совершение.

nenepaletz 25 июля 2018 | 15:10

ebuliberalov, Возможно Макаров не просто плохой, а очень плохой человек. И он мало того, что более 100 раз своих надсмотрщиков обидел, так у него оказывается, с первого класса было 2 по пению! Только как отличить битье - за плохую учебу в школе, от избиения за неправильное «КУ» тюремщикам?

pusin_patriot 25 июля 2018 | 14:52

vladimirbelarus: На видео не было даже ярости, это была обычная процедура пыток, буднечная.

irdo 25 июля 2018 | 14:33

Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова. Уголовное дело было возбуждено после появления видео, записанного еще год назад.
===========
Улита тронулась?
Удивительно.

t_l_v 25 июля 2018 | 14:50

irdo:
Мельницы богов мелют медленно, но верно.
Поверьте, всем этим вертухаям-садистам воздастся.
Рано или поздно.
И этой мелочевке. И тем, кто повышение. И даже тем, кто на самом верху и корчить из себя "царей горы".

jetsam 25 июля 2018 | 14:53

t_l_v: про 1937 слыхали? и многим воздалось? что-то подсказывает - нет....
ну а на нет и суда нет.

ebuliberalov 25 июля 2018 | 14:48

Кто-нибудь интересовался за какие преступления отбывает наказание и сколько на его руках крови? Может лучше опубликовать послужной список этого нелюдя прежде чем кричать в его защиту?

i_c_e 25 июля 2018 | 15:01

ebuliberalov: А это не важно. Вот если бы он был судом приговорён к пыткам — тогда бы вопросов к вертухаям не было. А сидит «нелюдь» по 111 УК РФ. Жестоко избил напавшего на «его девушку».

vladislav 25 июля 2018 | 15:04

ebuliberalov: "Кто-нибудь интересовался за какие преступления отбывает наказание и сколько на его руках крови?"
============
Это давно известно. Макаров отбывает срок за мошенничество в сфере недвижимости. За это он лишён свободы. Неужто в решении суда были присуждены пытки??

tuchka51 25 июля 2018 | 15:05

ebuliberalov: Какая разница что он совершил, он получил срок за содеянное, или вы не считаете заключение в колонию наказанием?

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vlabumur 25 июля 2018 | 15:11

ebuliberalov: за какие преступления отбывает
+++++++++++++++++++++++++++++
Так в отношении заключенных закон так-же нельзя нарушать как в отношении других людей.
Меру наказания самым страшным преступникам определяет суд!


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zolingen 25 июля 2018 | 14:53

А не пора ли разогнать весь этот фсин вместе с руководством?
Впрочем о чем это я ? Россия.

jetsam 25 июля 2018 | 15:01

zolingen:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
1. По состоянию на 1 июля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 590 635 чел. (-11 541 чел. к 01.01.2018), /// 590635 лиц
2 Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295967

риторический вопрос - куда деть 295тыс работоспособных, но не поднимающих тяжелее бутылки пива?
на какие работы их трудоустроить? или точнее - на какие они и_захотят_ трудоустроиться потеряв
возможностиь бить морды и издеваться? в менты? так там росгвардия сверхукомплектована :)

это круче ПФР средств надо изыскать (а это еще без учета семей и обслуги, казенного жилья, льгот.....).
а так они - на самоокупаемости - что стырят у зэков - на том и живут...

donez 25 июля 2018 | 14:53



//Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова.//


А его не избивали, его пытали, причинением мучений, понуждая нарушать закон.

prusol 25 июля 2018 | 14:56

В постоянной психологической помощи "нуждаются" все осуждённые, а человек, подверженный истязаниям и пыткам - тем более.

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