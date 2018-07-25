Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога
Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния. Об этом агентству ТАСС сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.
Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова. Уголовное дело было возбуждено после появления видео, записанного еще год назад.
Комментарии22
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olegleon 25 июля 2018 | 14:32
т.е. Федотов так тонко намекает, что Макаров просто псих, у которого обострилось состояние без медпомощи?
jetsam 25 июля 2018 | 14:38
olegleon: да он так тонко намекает,
что уже не поймешь то ли макарову надо то ли федоту позвонили удивленные люди...
но - в психиатричке - точно кто-то нуждается. где-то 76%-86% уж точно.
student_ru_ru 25 июля 2018 | 15:00
olegleon: А раз псих, то чего его в тюрьме держат? Хоть так, хоть эдак, хоть в лоб, хоть по лбу, ФСИН неправ.
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 14:33
А те, кто его пытал, нуждаются в психиатрическом лечении.
irdo 25 июля 2018 | 14:45
vladimirbelarus:
А те, кто его пытал, нуждаются в психиатрическом лечении.
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Потеря человеческого облика и садизм--не лечатся.
ebuliberalov 25 июля 2018 | 14:54
irdo: Ответьте: - Макаров отбывает срок за раздачу пряников детям или за совершение особо тяжких преступлений? Вы не только не владеете информацией об этом нелюде, но ещё обеляете его. Когда вы попадёте в лапы этого чудовища ваше мнение об нём изменится на 180*.
mystar 25 июля 2018 | 15:05
ebuliberalov: Макаров отбывает срок за раздачу пряников детям
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Из песни слов не выкинешь конечно. Достал он фсиновцев сильно. До избиения дело дошло. Сам Макаров рецидивист. 5 сроков за воровство и как ни странно за избиения. Последний пострадавший от его действий получил тяжкие телесные повреждения.
student_ru_ru 25 июля 2018 | 15:08
ebuliberalov: Но избивают его не за совершение.
nenepaletz 25 июля 2018 | 15:10
ebuliberalov, Возможно Макаров не просто плохой, а очень плохой человек. И он мало того, что более 100 раз своих надсмотрщиков обидел, так у него оказывается, с первого класса было 2 по пению! Только как отличить битье - за плохую учебу в школе, от избиения за неправильное «КУ» тюремщикам?
pusin_patriot 25 июля 2018 | 14:52
vladimirbelarus: На видео не было даже ярости, это была обычная процедура пыток, буднечная.
irdo 25 июля 2018 | 14:33
Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова. Уголовное дело было возбуждено после появления видео, записанного еще год назад.
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Улита тронулась?
Удивительно.
t_l_v 25 июля 2018 | 14:50
irdo:
Мельницы богов мелют медленно, но верно.
Поверьте, всем этим вертухаям-садистам воздастся.
Рано или поздно.
И этой мелочевке. И тем, кто повышение. И даже тем, кто на самом верху и корчить из себя "царей горы".
jetsam 25 июля 2018 | 14:53
t_l_v: про 1937 слыхали? и многим воздалось? что-то подсказывает - нет....
ну а на нет и суда нет.
ebuliberalov 25 июля 2018 | 14:48
Кто-нибудь интересовался за какие преступления отбывает наказание и сколько на его руках крови? Может лучше опубликовать послужной список этого нелюдя прежде чем кричать в его защиту?
i_c_e 25 июля 2018 | 15:01
ebuliberalov: А это не важно. Вот если бы он был судом приговорён к пыткам — тогда бы вопросов к вертухаям не было. А сидит «нелюдь» по 111 УК РФ. Жестоко избил напавшего на «его девушку».
vladislav 25 июля 2018 | 15:04
ebuliberalov: "Кто-нибудь интересовался за какие преступления отбывает наказание и сколько на его руках крови?"
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Это давно известно. Макаров отбывает срок за мошенничество в сфере недвижимости. За это он лишён свободы. Неужто в решении суда были присуждены пытки??
tuchka51 25 июля 2018 | 15:05
ebuliberalov: Какая разница что он совершил, он получил срок за содеянное, или вы не считаете заключение в колонию наказанием?
vlabumur 25 июля 2018 | 15:11
ebuliberalov: за какие преступления отбывает
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Так в отношении заключенных закон так-же нельзя нарушать как в отношении других людей.
Меру наказания самым страшным преступникам определяет суд!
zolingen 25 июля 2018 | 14:53
А не пора ли разогнать весь этот фсин вместе с руководством?
Впрочем о чем это я ? Россия.
jetsam 25 июля 2018 | 15:01
zolingen:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
1. По состоянию на 1 июля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 590 635 чел. (-11 541 чел. к 01.01.2018), /// 590635 лиц
2 Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295967
риторический вопрос - куда деть 295тыс работоспособных, но не поднимающих тяжелее бутылки пива?
на какие работы их трудоустроить? или точнее - на какие они и_захотят_ трудоустроиться потеряв
возможностиь бить морды и издеваться? в менты? так там росгвардия сверхукомплектована :)
это круче ПФР средств надо изыскать (а это еще без учета семей и обслуги, казенного жилья, льгот.....).
а так они - на самоокупаемости - что стырят у зэков - на том и живут...
donez 25 июля 2018 | 14:53
//Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова.//
А его не избивали, его пытали, причинением мучений, понуждая нарушать закон.
prusol 25 июля 2018 | 14:56
В постоянной психологической помощи "нуждаются" все осуждённые, а человек, подверженный истязаниям и пыткам - тем более.