Осужденный Евгений Макаров после избиения в ярославской колонии №1 нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния. Об этом агентству ТАСС сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

Сегодня суд в Ярославле решает вопрос об аресте сотрудников ФСИН, задержанных в связи с избиением Макарова. Уголовное дело было возбуждено после появления видео, записанного еще год назад.