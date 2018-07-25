В Китае продолжается Чемпионат мира по фехтованию

Сегодня российские спортсмены остались без наград.

В первый день командных турниров борьбу за медали вели шпажистки и саблисты. В обеих дисциплинах российские команды днем ранее пробились в четвертьфинал. Мужчины увы, остановились на этой стадии ЧМ, уступив сильной команде Италии. Причем, по ходу матча наши саблисты даже вели в счете 20-19. Но в итоге проиграли и остались без шансов на медали.

Удачнее сложился день для российской команды шпажисток. Сперва наши обыграли соперниц из Польши, но в полуфинале уступили американкам. В матче за бронзовые медали россиянкам противостояла сборная Китая. Российские шпажистки все время догоняли хозяек турнира. В какой-то момент Татьяна Андрюшина сократила отставание в счете до 2-х очков. Сменившая ее Виолета Колобова отыграть этот разрыв так и не смогла. Китаянки взяли бронзовые медали. Наши – четвертые. Всего в копилке российской сборной на Чемпионате мира по прежнему – 4 награды, одна из которых – золотая.

Завтра за медали чемпионата мира поспорят команды рапиритсток и шпажистов.