Минфин готовит реформу ОСАГО
Самые спорные коэффициенты собираются отменить, но добавят новые.
Стоимость полиса ОСАГО предлагают сделать независящей от мощности двигателя машины и того, в каком регионе она зарегистрирована. Но в Минфине предлагают ввести новые коэффициенты. Как пишут «Ведомости», если закон будет принят, то наа стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и другие параметры. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок. Кто их должен приобретать и устанавливать – сам водитель или страховая компания, не уточняется. При этом стоимость полиса не должна будет превышать установленный Центробанком предел более чем в три раза. Еще одно новшество – это переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Сейчас максимальная сумма – 400 тысяч, а будет – до двух миллионов.
Страховые компании выступают против поправок. Они считают, что ими воспользуются мошенники.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kir_pich_101 25 июля 2018 | 14:19
Все, к чему прикоснется правительство, становится проблемой для граждан.
Не надо помогать бизнесу, просто не мешайте...
alex1890 25 июля 2018 | 14:19
Если в двух словах, то реформа по обыкновению заключается в удорожании полиса.
vasyakirin 25 июля 2018 | 14:43
alex1890: интересный у нас предел, который в три раза можно превысить...
это как абсолютный ноль, но в три раза холоднее?
tv_victim 25 июля 2018 | 14:24
Для страховых компаний любой, кто хочет получить страховое возмещение - мошенник! По их мнению страховой бизнес должен выглядеть так: собирать деньги и никому ничего не выплачивать!
platonnekafrin 25 июля 2018 | 14:27
Не тот "платон" им друг, поэтому любая их реформа - всего лишь обдираловка. Государство плутов, пройдох и вертухаев.
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 14:31
А я прочитал: Мафия срочно готовит...