Минфин готовит реформу ОСАГО

Самые спорные коэффициенты собираются отменить, но добавят новые.

Стоимость полиса ОСАГО предлагают сделать независящей от мощности двигателя машины и того, в каком регионе она зарегистрирована. Но в Минфине предлагают ввести новые коэффициенты. Как пишут «Ведомости», если закон будет принят, то наа стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и другие параметры. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок. Кто их должен приобретать и устанавливать – сам водитель или страховая компания, не уточняется. При этом стоимость полиса не должна будет превышать установленный Центробанком предел более чем в три раза. Еще одно новшество – это переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Сейчас максимальная сумма – 400 тысяч, а будет – до двух миллионов.

Страховые компании выступают против поправок. Они считают, что ими воспользуются мошенники.