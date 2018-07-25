Авиабилеты в России в ближайшее время подорожают из-за роста цен на топливо

Такое решение было принято после весеннего увеличения цен на авиакеросин более чем на 20%. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант.

Издание напоминает, что из-за скачка оптовых цен на нефтепродукты правительству пришлось понизить акцизы, чтобы затормозить рост стоимости топлива.