Авиабилеты в России в ближайшее время подорожают из-за роста цен на топливо
Такое решение было принято после весеннего увеличения цен на авиакеросин более чем на 20%. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант.
Издание напоминает, что из-за скачка оптовых цен на нефтепродукты правительству пришлось понизить акцизы, чтобы затормозить рост стоимости топлива.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт