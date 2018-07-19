Аэропорт Домодедово, по некоторым данным, усилил меры безопасности

Администрация получила письмо с угрозами. Неизвестные сообщили, что намерены вмешаться в работу навигационных систем аэропорта, если не получат выкуп в несколько сотен биткоинов, — сообщает агентство Интерфакс. Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов в интервью «Эху Москвы» заверил, что пассажирам не о чем беспокоиться.

Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.