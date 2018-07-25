Более половины граждан США считают, что у Кремля есть компромат на Дональда Трампа
Такого мнения придерживается почти каждый пятый республиканец, — пишут американские СМИ.
Несмотря на то, что в соответствии с последним опросом, большинство республиканцев, однопартийцев Трампа почти единодушно встают на сторону президента, большинство американцев и значительно больше 50 процентов демократов с ним расходятся по целому ряду вопросов, пишет газета Вашингтон пост. Так, большинство рядовых американцев считает, что глава государства работает больше не на страну, как он часто заявляет, а на самого себя, что он вступил в сговор с Россией и что во время саммита в Хельсинки он не отстаивал фундаментальные интересы США. При этом, отмечает издание, республиканцы отнестись с заметным скепсисом к конкретным геополитическим позициям, которые их президент обнародовал на прошлой неделе. Сторонники Трампа по партии, в отличие от него самого, не относятся к Владимиру Путину положительно, считая, что США должны уважать свой альянс с НАТО, демонстрировать поддержку союзников и изобличать противников. Кроме этого, примерно 60 процентов республиканцев и независимых политиков согласны с тем, что в ухудшении состояния двусторонних отношений виноваты как США, так и Россия.
В то, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, верят около 40% опрошенных.
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 14:18
Да, круто. Страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой смогла выбрать президента единственной супердержавы. И это несмотря на изоляцию. И лучшие в мире ЦРУ, ФБР, и что там ещё есть, ничео (НИЧЕГО) не смогли сделать с этим. Как так? Вы чего? Позорище!!!
ostapbey 25 июля 2018 | 14:21
noxepy_7_40_: noxepy_7_40_: так это тебе поперла масть на выборах??
Как бывшему джентльмену даже??..
ignachio 25 июля 2018 | 14:36
Более половины граждан США считают......
По сообщению мазафаков из фейковых американских СМИ.
У нас тоже 86% считают, что народ и партия ЕС - едины. И что?
honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 14:21
noxepy_7_40_: Удило ватное, чтобы что-то испортить, похерить, или даже просто навонять - никакого ума, таланта и могущества не нужно.
Уже дошло или ещё добавить?
ostapbey 25 июля 2018 | 14:18
Поголовно уверены, но стесняются своего выбора..
Даже..
fresh_breeze 25 июля 2018 | 14:23
"В то, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, верят около 40% опрошенных."
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В то время, как разные порошенки, ющенки и пашиняны сговариваются с дядей Сэмом, чтобы захватить власть в своих странах, начав после этого гадить России, американский начальник идёт на сговор с Кремлём, чтобы обосноваться в Белом доме. Зазеркалье.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 14:34
fresh_breeze: Трампу по большому счету ну как то пое на Украину, а вот ВВп дав гарантии безопасности Израиля и поспособствовав выводу войск СЩА из Сирии очень может помочь Трампу на промежуточных выборах. И потом Трамп прилюдно отмахнулся в прямом эфире от своих спец-служб в пользу уверений Путина ;))
И потом - юольше чем свои идиоты Рашковани ни кто не гадит. Вот ни Порошнко, ни Янукович с Ющенко не давят продукты , не повышают НДС не закапывают бабло в землю. И на кой ляд ты Пашиняна приплел ?
mystar 25 июля 2018 | 14:33
"Фундаментальные интересы США" - основная фраза. Не демократия, не счастье для всего мира как об этом трубят американские политики и защитники свобод. Банальные интересы США по подгребанию под себя всего до чего руки дотянутся.
ostapbey 25 июля 2018 | 14:41
mystar: а что есть "фундаментальные интересы США"??
Это не для тебя??
Не для средних умов в смысле?
Даже..
irdo 25 июля 2018 | 14:35
Более половины граждан США считают, что у Кремля есть компромат на Дональда Трампа
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Правильно считают.
nata_roo 25 июля 2018 | 14:36
Больные на голову эти американцы. Вот хомячки всегда правы, и поддерживают не обсуждение персоны взяткодателя Трампу Рыболовлева ни Газпромом, ни Алешей (за семь лет о Рыболовлеве ничего), ни ФБК (аналогично).
трамп! Рыболовлев! НАВАЛЬНЫЙ! ТАК победим! 2018!