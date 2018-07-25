Более половины граждан США считают, что у Кремля есть компромат на Дональда Трампа

Такого мнения придерживается почти каждый пятый республиканец, — пишут американские СМИ.

Несмотря на то, что в соответствии с последним опросом, большинство республиканцев, однопартийцев Трампа почти единодушно встают на сторону президента, большинство американцев и значительно больше 50 процентов демократов с ним расходятся по целому ряду вопросов, пишет газета Вашингтон пост. Так, большинство рядовых американцев считает, что глава государства работает больше не на страну, как он часто заявляет, а на самого себя, что он вступил в сговор с Россией и что во время саммита в Хельсинки он не отстаивал фундаментальные интересы США. При этом, отмечает издание, республиканцы отнестись с заметным скепсисом к конкретным геополитическим позициям, которые их президент обнародовал на прошлой неделе. Сторонники Трампа по партии, в отличие от него самого, не относятся к Владимиру Путину положительно, считая, что США должны уважать свой альянс с НАТО, демонстрировать поддержку союзников и изобличать противников. Кроме этого, примерно 60 процентов республиканцев и независимых политиков согласны с тем, что в ухудшении состояния двусторонних отношений виноваты как США, так и Россия.

В то, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, верят около 40% опрошенных.