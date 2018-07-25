Основатель фонда «Hermitage Capital» Уильям Браудер заявил, что опасается за свою жизнь

В интервью телеканалу «Настоящее время» он прокомментировал идею Кремля допросить его по обвинениям в выводе средств и финансировании кампании Хиллари Клинтон и сказал, что ни при каких обстоятельствах не собирается разговаривать с российскими следователями.

Ранее президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан по делу Браудера.