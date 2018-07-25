Основатель фонда «Hermitage Capital» Уильям Браудер заявил, что опасается за свою жизнь
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В интервью телеканалу «Настоящее время» он прокомментировал идею Кремля допросить его по обвинениям в выводе средств и финансировании кампании Хиллари Клинтон и сказал, что ни при каких обстоятельствах не собирается разговаривать с российскими следователями.
Ранее президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан по делу Браудера.
Комментарии8
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lnmanusnostras1 25 июля 2018 | 14:12
Привет передавай бабетте и григорию, это вообще в бункерах уже!
exoxoexoxo 25 июля 2018 | 14:14
Если вор Браудер еврей, то ему надо в Израиль...
epynda 25 июля 2018 | 14:20
Непонятно, что-то.
Опасается за свою жизнь....
С чего бы это ?
Ведь совсем недавно, он говорил, что ему смешно.....
olegleon 25 июля 2018 | 14:21
"ни при каких обстоятельствах не собирается разговаривать с российскими следователями. "
когда попадёт в Лефортово, то заговорит
boseal 25 июля 2018 | 14:23
Главное чтобы в Украину не поехал сдуру, а то СБУ (или кто там за ликвидацию отвечает) решит и его к костру предков отправить, чтобы скомпрометировать "темнейшего" раз и навсегда.
motooppic 25 июля 2018 | 14:26
этот вор за свою паршивую жизнь опасается? Правильно делает. Мы на Эхе Москвы надеемся, что такая ср*ань, как Браудер, долго в этом мире не задержится. И демократические силы в его уходе их этого мира помогут!
jetsam 25 июля 2018 | 14:30
правильно, что опасается.
тут один флакончик, на днях, поднял и дуре своей подарил.
как раз в англии. и копыта она двинула. почти сразу.
а ведь - за жизнь не опасалась!!!!! совсем.
да уж. если ты перебежал ботоксу дорожку
- где-то ждет тебя твой флакончик духов концерна "свобода".
compare 25 июля 2018 | 14:33
так...надо повременить,дать портянкам заработать на супчик,а потом,когда у них закончится диктант по методичке,можно и комментировать. цып-цып.серые вонючие комочки..