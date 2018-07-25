В отношении гендиректора НПО им. Лавочкина возбуждено уголовное дело

Сергея Лемешевского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Из-за уголовного дела Сергей Лемешевский оставит свою должность в научно-производительном объединения им. Лавочкина — предприятие принадлежит «Роскосмосу». Этот пост Лемешевский занимал последние три года. Он уже написал заявление об увольнении со 2 августа. Как рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко уголовное дело против Лемешевского связано с работой с адвокатской компанией «Третьяков и партнеры».

Сергей Лемешевский пока находится на свободе – мера пресечения ему еще не выбрана. Исполняющим обязанности гендиректора НПО им. Лавочкина пока назначен замглавы предприятия по безопасности Харун Карчаев.

В Роскосмосе также сообщили, что в отношении всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли в ближайшее время будут проведены проверки. Как заявил Дмитрий Рогозин, назначенный главой госкорпорации в мае этого года, в кадровом составе произойдут изменения, которые будут носить «исключительно точечный характер».

Напомним, что несколько дней назад на предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски. Причиной проверок стала утечка информации о гиперзвуковых разработках