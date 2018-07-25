В отношении гендиректора НПО им. Лавочкина возбуждено уголовное дело
Сергея Лемешевского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Из-за уголовного дела Сергей Лемешевский оставит свою должность в научно-производительном объединения им. Лавочкина — предприятие принадлежит «Роскосмосу». Этот пост Лемешевский занимал последние три года. Он уже написал заявление об увольнении со 2 августа. Как рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко уголовное дело против Лемешевского связано с работой с адвокатской компанией «Третьяков и партнеры».
Сергей Лемешевский пока находится на свободе – мера пресечения ему еще не выбрана. Исполняющим обязанности гендиректора НПО им. Лавочкина пока назначен замглавы предприятия по безопасности Харун Карчаев.
В Роскосмосе также сообщили, что в отношении всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли в ближайшее время будут проведены проверки. Как заявил Дмитрий Рогозин, назначенный главой госкорпорации в мае этого года, в кадровом составе произойдут изменения, которые будут носить «исключительно точечный характер».
Напомним, что несколько дней назад на предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски. Причиной проверок стала утечка информации о гиперзвуковых разработках
Комментарии5
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oldbobby 25 июля 2018 | 14:17
Что, неушто опять шарашки? А кто будет Лаврентием Палычем ? Рагозин ?
vikwlad 25 июля 2018 | 14:43
Руководителей государственных предприятий всех можно сажать за решётку. Если предприятие в собственности государства, то там обязательно процветают блат, кумовство, приписки, некомпетентность, воровство. В Советском Союзе всё это было. Не воруют только на частных предприятиях, т. к. есть конкретный хозяин, который не позволит у себя воровать.
fikus74 25 июля 2018 | 14:34
Продолжайте кошмарить роскосмос, молодые специалисты туда точно не пойдут, а уедут за границу.
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 14:35
Парагвайский шпион?
kazlevich1949 25 июля 2018 | 14:55
Рогозин прихвостень ЦРУшный!