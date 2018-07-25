Суд в Ярославле арестовал пятерых подозреваемых по делу о пытках в местной колонии

Некоторые обвиняемые признали свою вину, рассказала «Эху Москвы» корреспондент издания 76.ру Елена Вахрушева.

Всего по этому делу проходят шесть человек. Они были задержаны после того, как была обнародована видеозапись избиения в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова.

Тем временем, адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видео с пытками и была вынуждена покинуть Россию из-за угроз, утверждает, что сотрудники ФСИН взялись за других заключенных, которые также жаловались на избиения. Их пытаются заставить отказаться от своих слов, — рассказала Бирюкова в интервью телеканалу РБК.

Вопрос о пытках в ярославской колонии сегодня был поднят на заседании Комитета против пыток ООН. Российскую делегацию попросили дать объяснение.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний объявила о создании спецкомиссии для проверки жалоб заключенных на пытки. На этом фоне из разных регионов поступили новые сообщения об издевательствах над осужденными и задержанными.

В управлении Следственного комитета по Брянской области сегодня сообщили о возбуждении дела против ряда сотрудников полиции. Они, как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе избили задержанного, у которого позднее обнаружили разрыв селезенки. Мужчину уже прооперировали и выписали из больницы. А против сотрудников полиции возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Другой случай пыток произошел уже в одной из исправительных колоний Брянской области: там заключенный умер после того, как один из сотрудников ФСИН применил к нему спецсредства, а затем завернул его голову в тряпку. Мужчина умер от асфиксии. Сотрудник колонии уже задержан и уволен. Также на пытки жалуются заключенные колонии №2 в Керчи. По данным ряда изданий, уже более 70 человек написали жалобы правозащитникам и в полицию. Некоторые из них жалуются на регулярные побои в помещениях без камер, отсутствии лекарств и нормального постельного режима.

Тем временем, омбудсмен Татьяна Москалькова призвала провести тотальную проверку всех колоний.