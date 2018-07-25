Суд в Ярославле арестовал пятерых подозреваемых по делу о пытках в местной колонии
Некоторые обвиняемые признали свою вину, рассказала «Эху Москвы» корреспондент издания 76.ру Елена Вахрушева.
Всего по этому делу проходят шесть человек. Они были задержаны после того, как была обнародована видеозапись избиения в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова.
Тем временем, адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видео с пытками и была вынуждена покинуть Россию из-за угроз, утверждает, что сотрудники ФСИН взялись за других заключенных, которые также жаловались на избиения. Их пытаются заставить отказаться от своих слов, — рассказала Бирюкова в интервью телеканалу РБК.
Вопрос о пытках в ярославской колонии сегодня был поднят на заседании Комитета против пыток ООН. Российскую делегацию попросили дать объяснение.
Накануне Федеральная служба исполнения наказаний объявила о создании спецкомиссии для проверки жалоб заключенных на пытки. На этом фоне из разных регионов поступили новые сообщения об издевательствах над осужденными и задержанными.
В управлении Следственного комитета по Брянской области сегодня сообщили о возбуждении дела против ряда сотрудников полиции. Они, как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе избили задержанного, у которого позднее обнаружили разрыв селезенки. Мужчину уже прооперировали и выписали из больницы. А против сотрудников полиции возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Другой случай пыток произошел уже в одной из исправительных колоний Брянской области: там заключенный умер после того, как один из сотрудников ФСИН применил к нему спецсредства, а затем завернул его голову в тряпку. Мужчина умер от асфиксии. Сотрудник колонии уже задержан и уволен. Также на пытки жалуются заключенные колонии №2 в Керчи. По данным ряда изданий, уже более 70 человек написали жалобы правозащитникам и в полицию. Некоторые из них жалуются на регулярные побои в помещениях без камер, отсутствии лекарств и нормального постельного режима.
Тем временем, омбудсмен Татьяна Москалькова призвала провести тотальную проверку всех колоний.
Комментарии4
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fastttis 25 июля 2018 | 14:15
ну думаю началось вращение в природе).. Ярославль, Брянск.. Танька призвала всех вертухаев нах пересажать поголовно... а тут поворотик -25 тысяч покинут тюрьмы по отбытию или УДО+ амнистируют 75 тысяч человек по велению царя... вот и свято место пусто не бывает.. на место уволенных и посаженных придут амнистированные и осознавшие )))
galina6837 25 июля 2018 | 14:20
Яблоков от Яблокова и Яблоковой недалеко падает...
Надо всю семейку на вменяемость и склонность к психопатии проверять
Детей из семьи изъять! Однозначно
jetsam 25 июля 2018 | 14:24
уже пятый. раз в два часа что ли сажают?
а сразу? чтобы казенный бензин (дорог нынче) не жечь,
гоняя воронок туда-сюда? сразу нельзя скопом?
@Сотрудник колонии уже задержан и уволен. @
прочтите фразу медленно. с расстановкой #задержан и уволен#
задержан и посажен - понимаю.
задержан и расстрелян - понимаю.
задержан и осужден - понимаю.
задержан и уволен????????
это типа ---
Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
---(с) Тот самый Мюнхгаузен
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 14:29
Очевидно, что это очередной заговор НАТО с целью скомпрометировать нашу Духовность.
У них там целое... это... как его там... Гуантанамо, а у нас всего лишь вся Россия.