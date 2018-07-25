Z Архив новостей новости
5 4 6 787
Эксклюзив Эха 14:00, 25 июля 2018

Суд в Ярославле арестовал пятерых подозреваемых по делу о пытках в местной колонии

Некоторые обвиняемые признали свою вину, рассказала «Эху Москвы» корреспондент издания 76.ру Елена Вахрушева.

Всего по этому делу проходят шесть человек. Они были задержаны после того, как была обнародована видеозапись избиения в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова.

Тем временем, адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видео с пытками и была вынуждена покинуть Россию из-за угроз, утверждает, что сотрудники ФСИН взялись за других заключенных, которые также жаловались на избиения. Их пытаются заставить отказаться от своих слов, — рассказала Бирюкова в интервью телеканалу РБК.

Вопрос о пытках в ярославской колонии сегодня был поднят на заседании Комитета против пыток ООН. Российскую делегацию попросили дать объяснение.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний объявила о создании спецкомиссии для проверки жалоб заключенных на пытки. На этом фоне из разных регионов поступили новые сообщения об издевательствах над осужденными и задержанными.

В управлении Следственного комитета по Брянской области сегодня сообщили о возбуждении дела против ряда сотрудников полиции. Они, как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе избили задержанного, у которого позднее обнаружили разрыв селезенки. Мужчину уже прооперировали и выписали из больницы. А против сотрудников полиции возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Другой случай пыток произошел уже в одной из исправительных колоний Брянской области: там заключенный умер после того, как один из сотрудников ФСИН применил к нему спецсредства, а затем завернул его голову в тряпку. Мужчина умер от асфиксии. Сотрудник колонии уже задержан и уволен. Также на пытки жалуются заключенные колонии №2 в Керчи. По данным ряда изданий, уже более 70 человек написали жалобы правозащитникам и в полицию. Некоторые из них жалуются на регулярные побои в помещениях без камер, отсутствии лекарств и нормального постельного режима.

Тем временем, омбудсмен Татьяна Москалькова призвала провести тотальную проверку всех колоний.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

fastttis 25 июля 2018 | 14:15

ну думаю началось вращение в природе).. Ярославль, Брянск.. Танька призвала всех вертухаев нах пересажать поголовно... а тут поворотик -25 тысяч покинут тюрьмы по отбытию или УДО+ амнистируют 75 тысяч человек по велению царя... вот и свято место пусто не бывает.. на место уволенных и посаженных придут амнистированные и осознавшие )))

galina6837 25 июля 2018 | 14:20

Яблоков от Яблокова и Яблоковой недалеко падает...
Надо всю семейку на вменяемость и склонность к психопатии проверять
Детей из семьи изъять! Однозначно

jetsam 25 июля 2018 | 14:24

уже пятый. раз в два часа что ли сажают?
а сразу? чтобы казенный бензин (дорог нынче) не жечь,
гоняя воронок туда-сюда? сразу нельзя скопом?

@Сотрудник колонии уже задержан и уволен. @
прочтите фразу медленно. с расстановкой #задержан и уволен#
задержан и посажен - понимаю.
задержан и расстрелян - понимаю.
задержан и осужден - понимаю.
задержан и уволен????????
это типа ---
Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
---(с) Тот самый Мюнхгаузен


vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 14:29

Очевидно, что это очередной заговор НАТО с целью скомпрометировать нашу Духовность.
У них там целое... это... как его там... Гуантанамо, а у нас всего лишь вся Россия.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8615 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 132 6 14073 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 246 6 22508 20.07
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 175 6 18079 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13416 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 11051 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10704 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7241 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11009 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27282 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 16029 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову? Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..

5 223 6 56961 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 113 6 16650 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 53 6 8183 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Новости

Против жительницы Барнаула возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и экстремизме Поводом стали картинки, которые она сохранила на своей странице «ВКонтакте»...

5 33 6 5210
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 15525 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие» Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии…

5 12 6 16341
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 129792 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 246 6 22508 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 256 6 667526 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 386 6 433026 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136871
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587409

Сегодня в эфире