Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Соответствующий закон принят в окончательном третьем чтении. Документ разрешает при покупке новых автомобилей оформлять регистрацию прямо у дилеров, а заявление на нее подавать через единый портал Госуслуг. После того, как закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, МВД предстоит еще разработать ряд документов, которые определят порядок действия новых правил.