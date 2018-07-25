Одна из старейших российских рок-групп Дистемпер присоединилась к бойкоту фестиваля Нашествие

На своем сайте они написали, что солидарны с группами, которые отказались ассоциировать себя с милитаристской пропагандой на рок-фестивале.

Напомним, ранее о своем отказе из-за сотрудничества Нашествия с Минобороны объявили сразу несколько коллективов. Сегодня популярная в этом году певица Монеточка также написала, что не поедет на Нашествие, но причины не указала.