Одна из старейших российских рок-групп Дистемпер присоединилась к бойкоту фестиваля Нашествие
На своем сайте они написали, что солидарны с группами, которые отказались ассоциировать себя с милитаристской пропагандой на рок-фестивале.
Напомним, ранее о своем отказе из-за сотрудничества Нашествия с Минобороны объявили сразу несколько коллективов. Сегодня популярная в этом году певица Монеточка также написала, что не поедет на Нашествие, но причины не указала.
Комментарии7
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olegleon 25 июля 2018 | 13:34
чёрт, кто все эти люди???
danko1 25 июля 2018 | 13:41
olegleon: Вот именно, что Люди, в отличие от портянок, поддерживающих любые преступления власти.
Понимают, что рок-фестиваль и путинский милитаризм не совместимы.
chubuk 25 июля 2018 | 13:38
Ну и хрен с вами - не хотите. как хотите! Вас заменят хор кубанских казаков, ансамбль Александрова и Бабкина. И запомните - у нас незаменимых нет!
om7 25 июля 2018 | 13:41
Лоза будет?
motooppic 25 июля 2018 | 13:41
напугали ежа голой ж*пой. Дистемпер-это вообще очень далеко от музыки!
marika919 25 июля 2018 | 13:43
motooppic: а министерство обороны каким боком к музыке ?
augustin13 25 июля 2018 | 13:44
Впервые слышу о такой группе, видимо, я еще молод...)))))) Дистемпер))))