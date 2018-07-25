Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов оштрафован на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы

Форму у него решено изъять.

Напомним, ранее Верзилов был арестован на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Аналогичное наказание получили три других участницы акции во время финального матча чемпионата мира по футболу. Сегодня суд рассмотрит их дела о незаконном ношении формы.