Комитет ООН против пыток потребовал от России предоставить информацию о расследовании пыток в ярославской колонии
На 64-ой сессии комитета в Женеве сегодня и завтра будет рассматриваться доклад Москвы о выполнении конвенции против пыток в ООН. В связи с происшествием в ярославской колонии, от России требуют отчитаться, кто ведет расследование по этому делу и указать, в какие сроки оно будет закончено.
Также комитет просит объяснить ситуацию с адвокатом, которая опубликовала видео из колонии.
Тем временем, суд в Ярославле рассматривает ходатайство об аресте шести обвиняемых в избиении заключенного. Трое из них уже арестованы.
Комментарии2
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chubuk 25 июля 2018 | 13:42
Вот будет ржака.
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 13:42
А у вас негров в хижине дяди Тома линчуют!