Комитет ООН против пыток потребовал от России предоставить информацию о расследовании пыток в ярославской колонии

На 64-ой сессии комитета в Женеве сегодня и завтра будет рассматриваться доклад Москвы о выполнении конвенции против пыток в ООН. В связи с происшествием в ярославской колонии, от России требуют отчитаться, кто ведет расследование по этому делу и указать, в какие сроки оно будет закончено.

Также комитет просит объяснить ситуацию с адвокатом, которая опубликовала видео из колонии.

Тем временем, суд в Ярославле рассматривает ходатайство об аресте шести обвиняемых в избиении заключенного. Трое из них уже арестованы.