Певица Монеточка стала шестым участником рок-фестиваля Нашествие, отменившим свое выступление

О своем решении она сообщила в соцсетях, причины Монеточка не пояснила. Накануне выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш». Они объяснили это тем, что организаторы фестиваля продолжают сотрудничество с Минобороны России, в то время как рок-музыка, по их мнению, несовместима с милитаризмом.

Организаторы рок-фестиваля просто не могут отказаться от этого сотрудничества, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из создателей Нашествия Михаил Козырев. Михаил Козырев отметил, что произошедшее вряд ли повлияет на посещаемость фестиваля.