Певица Монеточка стала шестым участником рок-фестиваля Нашествие, отменившим свое выступление
О своем решении она сообщила в соцсетях, причины Монеточка не пояснила. Накануне выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш». Они объяснили это тем, что организаторы фестиваля продолжают сотрудничество с Минобороны России, в то время как рок-музыка, по их мнению, несовместима с милитаризмом.
Организаторы рок-фестиваля просто не могут отказаться от этого сотрудничества, — сказал в эфире «Эха Москвы» один из создателей Нашествия Михаил Козырев. Михаил Козырев отметил, что произошедшее вряд ли повлияет на посещаемость фестиваля.
Комментарии14
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apels 25 июля 2018 | 13:10
Ну и почему не могут отказаться от сотрудничества? Просто боятся? Само по себе мероприятие вполне комерчески самоокупаемо. Более того, отказавшись от военных, можно пригласить группы по идеологическим соображениям отказывающихся. Рок и венное ведомство, скорее антиподы :)
sib_nsk 25 июля 2018 | 13:24
Не понял почему бы нашествию не послать наших милитари . Михаил, Вы Ее бойтесь, Вас сапоги топтать уже по возрасту не загребут.
fig_vvam 25 июля 2018 | 13:38
apels:Ситуация очень простая: власти не дадут провести фестиваль и предлогов может быть масса.
Вот нарушают экологию, санитарию и гигиену.
Сорвать проведение фестиваля властям легко.
Но .... уступки организаторов ведут к вырождению фестиваля и он умрет сам по себе.
ltvjrhfn2 25 июля 2018 | 13:10
сама монеточка отказалась.. мир падает в пропасть
mordvinyka_zabiyka 25 июля 2018 | 13:23
ltvjrhfn2:
Мединский придумал Рашка гавняшка, Кашин говнари..Вот так и рождается новая московия-гавняшка))
navsegda 25 июля 2018 | 13:25
ltvjrhfn2: и не говори , сам ltvjrhfn2 коммент оставил , вааще песец
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 13:11
Видимо, сапогам так близко слово "нашествие", что они не могут отказаться от крышевания фестиваля?
Хорошо, что не "оккупация"!
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 13:18
Котики, скачем десять минут за Монеточку! Она больше не "тупое безголосое создание", а выразитель чаяний продвинутой молодёжи! Троицкий уже официально одобряет!
chichanik 25 июля 2018 | 13:30
noxepy_7_40_: Продолжаем дурака валять?
alaniron 25 июля 2018 | 13:20
Кто эти исполнители? Может кто знает этих "звезд".
vlad_sabbath 25 июля 2018 | 13:21
Где Лёша Навальный со своим бойкотом? Вот сейчас самое оно !!
Полный ИГНОР Нашествию !!!
serjtr 25 июля 2018 | 13:22
Ой, Distemper до сих пор играют?! Культовые чуваки. А Монеточку я совсем не слышал и не собираюсь. Слишком много негативных отзывов. Тут послушались многие Троицкого (не напримэра) и решили ознакомиться с творчеством, так сказать. И потом жалобы посыпались. А я не собираюсь её слушать... я не знаю, что это за фигня. И вполне доволен этим незнанием.
gvzdk 25 июля 2018 | 13:37
Noize MC все давно Козыреву сказал - " пошел ты Миша на х... со станцией своей" . Кстати, организует этот фестиваль Евгения Киселева - похоже жена нашего главного рупора. Так что ребята здесь не просто так самолеты прилетели...
andy66 25 июля 2018 | 13:42
с точки зрения чекистов - молодежь без пилотки и сапогов - уже не молодежь!
Молодежь должна хотеть воевать и умирать там куда пошлют, иначе в ней нет никакого смысла для чекистов...