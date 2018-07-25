В петрозаводском городском суде сегодня пройдет рассмотрение уголовного дела в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Заседание будет носить формальный характер, рассмотрение дела отложат, — сказал «Эху Москвы» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Ануфриев добавил, что ранее Верховный суд Карелии отклонил жалобу защиты на арест Юрия Дмитриева.