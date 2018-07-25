В петрозаводском городском суде сегодня пройдет рассмотрение уголовного дела в отношении главы карельского «Мемориала»
В петрозаводском городском суде сегодня пройдет рассмотрение уголовного дела в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.
Заседание будет носить формальный характер, рассмотрение дела отложат, — сказал «Эху Москвы» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Ануфриев добавил, что ранее Верховный суд Карелии отклонил жалобу защиты на арест Юрия Дмитриева.
Комментарии9
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ebuliberalov 25 июля 2018 | 13:10
Ещё на не зоне педофил? Скорее бы - сидельцы ждут там его задницу.
fmsf FMSF 25 июля 2018 | 13:25
ebuliberalov:
Иного погоняла тебе, как мудак, не подберу.
И это самое мягкое.
prusol 25 июля 2018 | 13:27
ebuliberalov: Не грубовато?
sadda 25 июля 2018 | 13:13
Очередное сфабрикованое дело.
Ну да, у нас же не 37-ой год...
motooppic 25 июля 2018 | 13:25
Чтобы демократия восторжествовал, хватит уже тянуть, надо быстрее этого гребаного педофила на зону отправить-и пусть там про права трудящихся педофилов зэкам втирает около параши.
prusol 25 июля 2018 | 13:25
Лично мне этот Дмитриев - отвратителен. Разве может нормальный человек, отец, такое вытворять с собственной дочерью?
jetsam 25 июля 2018 | 13:31
prusol: а что он вытворял? в материалах дела чего-то не нашел нигде...
озвучьте с ссылкой на фактуру. или данные из ОБС ?
* а Роман Полански как вам? фильмы его сожгли и отплевываетесь?
prusol 25 июля 2018 | 13:42
jetsam: Пожалуйста, не уходите от темы. У Дмитриева найдены 49 снимков своей одиннадцатилетней дочери в голом виде, которые делал он. Вы считаете это нормальным?
jetsam 25 июля 2018 | 13:27
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Девочка пропала с детской площадки в Серпухове 22 июля, впоследствии было обнаружено ее тело. Накануне был арестован местный житель 1990 года рождения Александр Семин, подозреваемый в ее убийстве. Следователи установили, что Семин и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. В 2017 году местная жительница обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением Семиным противоправных действий в отношении ее дочери.
При этом участковый, которому было поручено проведение проверки, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении уже бывшего участкового возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5837899a7947d9f06145bf
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да уж. педофилы только в "мемориале" обитают? или наоборот - только не в мемориале?
70-летних чпиёнов ловить мы конечно умеем.... и 100летних а-ля педофилов-оппози.
особенно (или "только если") они в оппозиции к вошьдю...
слуцкие рулят!