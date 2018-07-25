Суд оштрафовал участника Pussy Riot Петра Верзилова на 1,5 тысяч рублей за незаконное ношение полицейской формы

В ней активист вместе с еще тремя участниками группы выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу.

На заседание по делу Верзилова не пустили журналистов RTVI, «Дождя» и РБК. Приставы объяснили это нехваткой места: в итоге в зале смогли остаться лишь шесть сотрудников СМИ, передает «Дождь». Верзилов же, тем временем, не признавал свою вину. Он считал, что ношение им полицейской формы было частью акции, посвященной морально-нравственному облику сотрудников полиции, пишет «Медиазона». В свою очередь, адвокат участника Pussy Riot Николай Васильев жаловался на то, что после инцидента на стадионе «Лужники» его не пускали к задержанным. Также он просил привлечь к процессу прокурора, но в этом было отказано. Вместе с Верзиловым сегодня могут оштрафовать также Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву. Они также выбежали на поле во время финала чемпионата мира в полицейской форме, назвав это акцией «Милиционер вступает в игру».

Ранее Хамовнический суд за акцию на финальном матче чемпионата мира назначил всем участникам Pussy Riot 15 суток административного ареста.