Суд оштрафовал участника Pussy Riot Петра Верзилова на 1,5 тысяч рублей за незаконное ношение полицейской формы
В ней активист вместе с еще тремя участниками группы выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу.
На заседание по делу Верзилова не пустили журналистов RTVI, «Дождя» и РБК. Приставы объяснили это нехваткой места: в итоге в зале смогли остаться лишь шесть сотрудников СМИ, передает «Дождь». Верзилов же, тем временем, не признавал свою вину. Он считал, что ношение им полицейской формы было частью акции, посвященной морально-нравственному облику сотрудников полиции, пишет «Медиазона». В свою очередь, адвокат участника Pussy Riot Николай Васильев жаловался на то, что после инцидента на стадионе «Лужники» его не пускали к задержанным. Также он просил привлечь к процессу прокурора, но в этом было отказано. Вместе с Верзиловым сегодня могут оштрафовать также Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву. Они также выбежали на поле во время финала чемпионата мира в полицейской форме, назвав это акцией «Милиционер вступает в игру».
Ранее Хамовнический суд за акцию на финальном матче чемпионата мира назначил всем участникам Pussy Riot 15 суток административного ареста.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 13:09
В этой фразе всё прекрасно: "акция, посвященная морально-нравственному облику сотрудников полиции"!
aleks_3310 25 июля 2018 | 13:14
А чего это не привлекают к ответственности тех, кто покупает форму и танки в военторге?
alaniron 25 июля 2018 | 13:27
Наши оппозиционеры на Западе никому не нужные, здесь на коне. Вот за акцию обещали им деньжат отсыпать, намп праздник испортили, но кормиться то надо.
chichanik 25 июля 2018 | 13:33
Молодцы ... редкий в России случай, когда наказание адекватно преступлению