Третий подозреваемый по делу об избиении в ярославской колонии признал вину и арестован

Заволжский районный суд Ярославля принял решение арестовать сотрудника ярославской колонии Сергея Ефремова — третьего подозреваемого по делу об избиении задержанного в этой колонии, передает корр. ТАСС из зала суда.

Ефремов признал свою вину. Ранее суд арестовал сотрудников колонии Сергея Драчева и Максима Яблокова — фигурантов дела об избиении заключенного.

Материал об избиении Евгения Макарова в ярославской колонии в 2017 году появился на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.