Третий подозреваемый по делу об избиении в ярославской колонии признал вину и арестован
Ефремов признал свою вину. Ранее суд арестовал сотрудников колонии Сергея Драчева и Максима Яблокова — фигурантов дела об избиении заключенного.
Материал об избиении Евгения Макарова в ярославской колонии в 2017 году появился на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 13:06
Если каждый день сажать по три садюги-вертухая, то через несколько лет в гулаге полностью сменится состав вертухаев.
jetsam 25 июля 2018 | 13:23
mikhail_spb_:
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Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295 967 чел. (данные http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/)
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имеем, если по три в день - ротация 98655,7 дней
98655.365 = 270,28 лет.
так что гулаг вечен :)
если хотите ротацию провести за год, то надо сажать - ~ 810 вертухаев в день...
nickan 25 июля 2018 | 13:13
выйдут по амнистии и будут воспитывать новых орков
navsegda 25 июля 2018 | 13:19
Хорошая мера против таких упырей отменить красные зоны , мусор должен знать случись что будет сидеть с тем кого раньше пытал
jetsam 25 июля 2018 | 13:34
navsegda: вспоминается "воры в законе".
единственный "хороший" мусор как раз без красной зоны...
что-то на эффект обратной тяги будет похоже.
от неугодных первым делом.
ed10075 25 июля 2018 | 13:24
Там было семнадцать человек. Где остальные? Почему не привлечен к уголовной ответственности следователь Свирский, "не усмотревший" состава преступления в чудовищном массовом преступлении?
Вялость расследования говорит о том, что следователи в угоду возмущенному мнению общественности изображают активность, но настоящего, полноценного расследования, с наказанием всех участников истязания заключенного ожидать не приходится.
prusol 25 июля 2018 | 13:35
ed10075: А я уверена, что доберутся до всех, вместе с Рудым.
jetsam 25 июля 2018 | 13:37
ed10075: ну про вялость загнули. пара дней как и уже аресты.
вон немцова сколько лет уже? и где, хотя бы, организатор?
chichanik 25 июля 2018 | 13:44
ed10075: Где остальные?
Их сейчас палками по пяткам бьют ... занимает время...
Сегодня 3е завтра ещё ... жернова ФСИНа мелят медленно, но неумолимо.