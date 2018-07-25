Гендиректор НПО им. Лавочкина обвиняется в мошенничестве в особо крупном
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
«СК возбудил в отношении него дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4, ст. 159. Это связано с тем, что у Лавочкина были некие сомнительные действия, связанные с адвокатской компанией «Третьяков и партнеры», — рассказал В.Устименко.
Вместе с С.Лемешевским, уточнил В.Устименко, фигурантами по данному делу проходят руководитель Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы. «Адвокатская контора как бы оказывала некие юридические услуги, а Лемишевский и Аверьянова переводили эти деньги не совсем в корректном порядке», — пояснил В.Устименко.
В.Устименко также отметил, что текущие проверки являются плановыми и инициированы руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.
20 июля начались обыски на предприятиях «Роскосмоса» в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Причиной проверок стала утечка информации о гиперзвуковых разработках, которая, как сообщается, была передана сотрудниками предприятия иностранным спецслужбам.
Ранее Специальная комиссия начала внутреннее расследование в корпорации «Роскосмос» по делу о госизмене.
Комментарии3
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maestro_air 25 июля 2018 | 12:47
Прикрыли ЛавочкиНА
danko1 25 июля 2018 | 12:51
maestro_air: Одно ворьё во всей путинской вертикали и её ответвлениях.
Да и сейчас просто крысы дерутся, одни воры обличают других, захватывая финансовые потоки и ставя на них своих людей.
На борьбу с коррупцией и воровством это не похоже, когда вор и коррупционер Рогозин, вовлекший даже в преступный бизнес сынка, этим занимается.
prusol 25 июля 2018 | 12:47
А "не совсем в корректном порядке" - это как?