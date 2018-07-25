Гендиректор НПО им. Лавочкина обвиняется в мошенничестве в особо крупном

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«СК возбудил в отношении него дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4, ст. 159. Это связано с тем, что у Лавочкина были некие сомнительные действия, связанные с адвокатской компанией «Третьяков и партнеры», — рассказал В.Устименко.

Вместе с С.Лемешевским, уточнил В.Устименко, фигурантами по данному делу проходят руководитель Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы. «Адвокатская контора как бы оказывала некие юридические услуги, а Лемишевский и Аверьянова переводили эти деньги не совсем в корректном порядке», — пояснил В.Устименко.

В.Устименко также отметил, что текущие проверки являются плановыми и инициированы руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

20 июля начались обыски на предприятиях «Роскосмоса» в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) и офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Причиной проверок стала утечка информации о гиперзвуковых разработках, которая, как сообщается, была передана сотрудниками предприятия иностранным спецслужбам.

Ранее Специальная комиссия начала внутреннее расследование в корпорации «Роскосмос» по делу о госизмене.