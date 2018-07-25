В Домодедово призывают пассажиров не беспокоиться по поводу поступающих от неизвестных сообщений с угрозами
Администрация аэропорта Домодедово призывает пассажиров не беспокоиться по поводу сообщений с угрозами, которые поступают от неизвестных на электронную почту аэропорта. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов заявил, что на данный момент угрозы работе аэропорта нет.
«Не важно, каким образом поступают угрозы и какие сведения в них содержатся — мы всегда проводим стандартные мероприятия по обеспечению безопасности и проверки данной угрозы. На данный момент угрозы работе аэропорта нет», — сказал он.
Ранее стало известно, что администрации аэропорта Домодедово поступило письмо с угрозами. Его авторы утверждают, что могут устроить сбой авиаузла и обещают отказаться от этого плана за несколько сотен биткоинов. После этого в СМИ также появилась информация, что администрация аэропорта усилила меры безопасности.
Комментарии3
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fig_vvam 25 июля 2018 | 12:42
Сейчас угрозы нет и не о чем волноваться. Еще ...
Потом скажут, что аэропорта нет и тоже будет не о чем волноваться. Уже ...
barsuchok 25 июля 2018 | 13:05
Чемпионат закончился, болельщики разбежались по домам, опасаться больше нечего. Органы куражатся. Опять виновников будут долго искать, но так и не найдут, как и телефонных террористов до этого.
gordy 25 июля 2018 | 13:07
"На данный момент угрозы работе аэропорта нет», — сказал он."
Как нет, если шантажист не пойман?