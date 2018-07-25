В Домодедово призывают пассажиров не беспокоиться по поводу поступающих от неизвестных сообщений с угрозами

Администрация аэропорта Домодедово призывает пассажиров не беспокоиться по поводу сообщений с угрозами, которые поступают от неизвестных на электронную почту аэропорта. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов заявил, что на данный момент угрозы работе аэропорта нет.

«Не важно, каким образом поступают угрозы и какие сведения в них содержатся — мы всегда проводим стандартные мероприятия по обеспечению безопасности и проверки данной угрозы. На данный момент угрозы работе аэропорта нет», — сказал он.

Ранее стало известно, что администрации аэропорта Домодедово поступило письмо с угрозами. Его авторы утверждают, что могут устроить сбой авиаузла и обещают отказаться от этого плана за несколько сотен биткоинов. После этого в СМИ также появилась информация, что администрация аэропорта усилила меры безопасности.