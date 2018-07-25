Еще одна певица — «Монеточка» — отменила свое выступление на рок-фестивале «Нашествие»
Еще одна певица — «Монеточка» — отменила свое выступление на рок-фестивале «Нашествие». Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте. Причины решения – неизвестны. Накануне отказались выступать на Нашествии группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Они объяснили свое решение тем, что организаторы фестиваля продолжают сотрудничество с Минобороны России в то время, как рок-музыка, по их мнению, не совместима с милитаризмом.
Комментарии38
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hangman19 25 июля 2018 | 12:37
А что , монеточка это рок-музыкант?
grossalexis072018 25 июля 2018 | 12:52
hangman19: В свое время Я с удивлением узнал, что Цой и "Кино" это рок ;)) Дед Артемий вещал, что Гречка и Монеточка это для совсем обнищавших мозгом и духом.
gordy 25 июля 2018 | 13:03
Гречку завезут?
chichanik 25 июля 2018 | 13:01
hangman19: рок - всего лишь ритмичные песни под гитару с барабанами.
fig_vvam 25 июля 2018 | 12:39
Скоро из участников на фестивале останется одно Минобороны РФ.
Шойгу с речью выступит.
А может и споет даже. Новое хобби освоит.
chichanik 25 июля 2018 | 12:49
fig_vvam: У него есть хор Александрова ...как грянут Ваася-Василёёёчек ... всех сдует .
odesyt 25 июля 2018 | 12:59
chichanik: >> У него есть хор Александрова
Разве? Насколько я помню, хор Александрова несколько лет назад булькнул в самолёте возле Сочи.
chichanik 25 июля 2018 | 13:03
odesyt: не будь скотиной ... люди погибли ...
grossalexis072018 25 июля 2018 | 13:20
chichanik: Тот состав таки булькнул, как не прискорбно. Надо признать, что это не первый коллектив ухнувший с небес ради вояк. Просто вспомни и Гленна Миллера и его оркестр.
odesyt 25 июля 2018 | 13:36
grossalexis072018: >> вспомни и Гленна Миллера и его оркестр
Гленн Миллер был на стороне светлых сил, боровшихся с нацизмом.
Хор Александрова летел вдохновить рос военных, поддерживающих диктатора Асада.
Почувствуйте разницу.
odesyt 25 июля 2018 | 13:32
chichanik: >> люди погибли ...
В Украине от рук рос оккупантов за 4 года погибло более 10 тыс украинцев. Под песни хора Александрова, в том числе. Сепарский снайпер убил солиста Парижской оперы, добровольца, Василия Слипака.
danko1 25 июля 2018 | 12:59
chichanik: И у Рогозина жена певичка.
Только не надо этот фестиваль рок-фестивалем называть, если его МО фактически украла у организаторов.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 13:04
chichanik: Лишь бы ансамбль песни и пляски им. Александрова опять а Сирию на кануне не послали. Реально жалко - ведь поют и пляшут реально круто. Ты что ни разу не слышал как ребятки из хора исполняют Yesterday ? Да и Джексоном зажигали дай-боже ;))
chichanik 25 июля 2018 | 13:12
grossalexis072018: Да что угодно, кроме "выйду на улицу,к дефкам пайду" ... с музыкальной стороны там всё профессионально.
Насчёт Yesterday ... бывают каверы лучше оригинала, но это не тот случай
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:41
Ахахаа! Срочно меняем методичку, котики! Троицкий уже сказал, что поменял о ней своё мнение! Срочно скачем десять минут за Монеточку! Не забываем громким шепотом кричать про славу украину!
chichanik 25 июля 2018 | 12:55
noxepy_7_40_: А при чём тут Троицкий?
В мире есть только один человек, который любит именно то,что любишь ты
...и это ты сам.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:56
chichanik: Сам придумал?
punyoshohlai 25 июля 2018 | 12:59
noxepy_7_40_: Сам придумал?
Если сам, то великолепно придумал!
Есть возражения?
chichanik 25 июля 2018 | 13:06
noxepy_7_40_: Украл у Криса Тили ... он простит
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 13:15
chichanik: Ну чего сразу, "украл")) Нормальное высказывание. Но, как и большинство подобных высказываний верное лишь отчасти. Если личность очень сложная, то, возможно, что среди нескольких миллиардов живых (уж не говорю о всех, кто жил когда-либо) и не найдется такого же сочетания интересов и привязанностей. Хотя верится с трудом. Но в современном мире, с его насильственной унификацией, это явление исчезающее. Подавляющее большинство несёт в себе вполне стандартный наборый стереотипов, которые формируют совершенно схожие "личности".
chichanik 25 июля 2018 | 13:28
noxepy_7_40_: Ну, можешь ведь нормально разговаривать ... зачем же выкрикивать бессвязные штампы ... по сценарию , что ли?
или раздвоение личности?
grossalexis072018 25 июля 2018 | 12:55
noxepy_7_40_: Тема же сказал, что раньше думал что девица совсем слаба мозгом, но признал что ошибался.
И ДА !!! Слава Украине !!! Спартак чемпион !!! Аты естественно - ПОХЕРУ ;))
gibs 25 июля 2018 | 13:04
noxepy_7_40_: СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
oleg_andreevich 25 июля 2018 | 13:14
noxepy_7_40_: почему шепотом? Громко и внятно:
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
hermannhesse456 25 июля 2018 | 13:20
oleg_andreevich: Громко и внятно:
В СРАЛО УКРАИНЕ!!!
boseal 25 июля 2018 | 12:45
Сейчас еще какой-нибудь певец "Грошик" откажется и все, можно ставить крест на "Нашествии".
benin_papa__ 25 июля 2018 | 12:52
boseal:
К слову сказать, это Минобороны на музыкальный фестиваль приперлось, а не музыканты на танковый биатлон.
Если Вы внимание обратили, разумеется.
boseal 25 июля 2018 | 13:39
benin_papa__: Разумеется обратил. Вот только каким образом мой комментарий относится к тому, что Вы сказали? Я оправдывал Минобороны?
vik_tuar 25 июля 2018 | 12:52
Рок уже несколько десятилетий громогласно не совмещался с наркотиками, и что,они таки перестали их потреблять?
max3446 25 июля 2018 | 12:55
«Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Монеточка»... это что за серпентарий такой? не хотят выступать, дак вообще принудительно ликвидировать эти якобы группы. не довольны они видите ли там пропагандой Миноборы. САМОГО МИНОБОРОНЫ, который может светлое и чистое пропагандировать!
punyoshohlai 25 июля 2018 | 13:02
max3446: который может светлое и чистое пропагандировать!
Ты просто не представляешь, как я захотел взглянуть на тебя!
satttana_perrrkele 25 июля 2018 | 12:57
неподеЦки пиарится, эта новая Марьяна-поднимающая-штангу
Как же пройдет фестиваль, без песенок с призывами к инфантилизму?
sensei54 25 июля 2018 | 12:57
Ничо, ничо.
Центральный военный оркестр МО РФ исполнит знаменитый Ass-Hochmarsch, и все утрутся.
mas_mas 25 июля 2018 | 13:09
Странно...а многие музыканты и появились-то на свет благодаря войне. Великой Отечественной. Тогда многих с места на место перепахало, результат - браки среди людей, которые по определению бы никогда друг с другом бы не встретились, не то что любовью бы занялись и деторождением. А так, в результате действий (бездействия) тогдашнего Минобороны, огромное количество человек повстречали друг друга, повлюблялись и нарожали сегодняшних рокмузыкантов. И это не шутка юмора, это СССР.
sg91 25 июля 2018 | 13:12
Какие НАХ монеточки-таблеточки?????
Посмотрите КТО будет выступать:
Кукрыниксы, Ленинград, Louna, КняZz, Секрет, Сплин, Пикник Animal ДжаZ АлисА Калинов мост Мельница СерьГа 25/17 NOIZE MC The Hatters Ночные Снайперы Северный Флот 7Б АнимациЯ Ария Кукрыниксы Ундервуд СЛОТ Вадим Самойлов Mgzavrebi Zdob si Zdub Аффинаж Джанго Конец фильма НАИВ Ногу Свело! Ольга Кормухина и Алексей Белов Uma2RmaН
Самим, бл.., не смешно??
Еще напишите "Под вопросом преезд группы зрителей "Прокладочки" ))))))
Дебилы, сука, конченые...
grossalexis072018 25 июля 2018 | 13:29
sg91: Ты всех старперов от 45+ перечислил ? ;)) Уже лет 10 половина из твоего списка кроме рвотных порывов ну ни хрена не вызывает ;)) Ребята вы что всерьез собираетесь сравнивать Нашествие с Вудстоком ?:))
zifirya77 25 июля 2018 | 13:23
Я, как соседствующая Нашествию дачница, очень надеюсь, что этот совершенно чуждый тверской природе гадюшник заглохнул навовсе.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 13:40
zifirya77: Вот прикольные вы все таки зверушки рашковане - смешнее Винни Пуха и компании. ВАш бы голос в защиту протестов студентов против фан-зоны на Воробьевых горах. А вот теперь и вам порция гуано на дачный участок ;))
Вы напишите всей областью письмо Шойгу - пусть это перенесет в парк Патриот, вот его не жалко ни разу.