Еще одна певица — «Монеточка» — отменила свое выступление на рок-фестивале «Нашествие». Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте. Причины решения – неизвестны. Накануне отказались выступать на Нашествии группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». Они объяснили свое решение тем, что организаторы фестиваля продолжают сотрудничество с Минобороны России в то время, как рок-музыка, по их мнению, не совместима с милитаризмом.