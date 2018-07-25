МИД Таджикистана направил России ноту в связи с убийством ребенка в подмосковном Серпухове
Ведомство требует провести тщательное расследование. Пятилетняя девочка, семья которая приехала из Таджикистана, пропала в Серпухове несколько дней назад с детской площадки около дома. На следующий день нашли ее тело. Подозреваемый арестован.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
testmeter 25 июля 2018 | 12:53
Таджикобандеровские фошизды! Русофобы! МИД РФ возмущен!
Маша, танцуй калинку-малинку! Путин, введи войска!
ebuliberalov 25 июля 2018 | 13:07
Кто-нибудь видел в Таджиклэнде русских? Вот, вот и не увидит, а они прут сюда за счастьем, пускай едут в Европу, там их ждут.
jetsam 25 июля 2018 | 13:14
---
Девочка пропала с детской площадки в Серпухове 22 июля, впоследствии было обнаружено ее тело. Накануне был арестован местный житель 1990 года рождения Александр Семин, подозреваемый в ее убийстве. Следователи установили, что Семин и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. В 2017 году местная жительница обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением Семиным противоправных действий в отношении ее дочери.
При этом участковый, которому было поручено проведение проверки, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В отношении уже бывшего участкового возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5837899a7947d9f06145bf
---
да уж. педофилы только в "мемориале" обитают? или наоборот - только не в мемориале?
70-летних чпиёнов ловить мы конечно умеем....
дожили, довставали с колен - нижний гондурас ноту верхней вольте осмелился вставить.
registrator 25 июля 2018 | 13:20
В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.
«В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организован дополнительные полевые морги.
Так что МИДу Такжикистана надо молчать в тряпочку, русские не забыли про зверства такжиков.
chubuk 25 июля 2018 | 13:30
registrator: За что вы так русских-то...? Русофоб?