Суд оштрафовал на полторы тысячи рублей участника группы Pussy Riot Петра Верзилова после акции во время финала ЧМ

Мировой суд Хамовнического района Москвы оштрафовал на полторы тысячи рублей участника группы Pussy Riot Петра Верзилова после акции во время финала чемпионата мира по футболу. Верзилова обвинили в незаконном ношении полицейской формы. Сегодня же, как ожидается, будут рассмотрены административные дела в отношении еще трех участниц акции. Все они во время финального матча выбежали на поле в форме сотрудников полиции.