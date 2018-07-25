Суд оштрафовал на полторы тысячи рублей участника группы Pussy Riot Петра Верзилова после акции во время финала ЧМ
Мировой суд Хамовнического района Москвы оштрафовал на полторы тысячи рублей участника группы Pussy Riot Петра Верзилова после акции во время финала чемпионата мира по футболу. Верзилова обвинили в незаконном ношении полицейской формы. Сегодня же, как ожидается, будут рассмотрены административные дела в отношении еще трех участниц акции. Все они во время финального матча выбежали на поле в форме сотрудников полиции.
Комментарии13
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echo_shar 25 июля 2018 | 12:40
Это Сталинизьм!!!
Не забудем, не простим!
Что дальше? Массовые расстрелы??
fig_vvam 25 июля 2018 | 13:01
echo_shar: Педя, это максимум, что могли дать по этой статье.
ну не знали они, когда наказание по этой статье назначали, что не только казаки штаны с лампасами и жестяные медали на жопе будут одевать.
Вот оппозиционеры форму полицейскую одели.
А ФСО взяла да обделалась.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 13:05
"Бешеные Вагины" (как они сами себя назвали) - позорно обоср*лись на ВЕСЬ Мир! ))))
А как иначе?!
Ведь "Бешеные Вагины" (как они сами себя назвали) - и в Африке "Бешеные Вагины" (как они сами себя назвали). ))))
fig_vvam 25 июля 2018 | 13:08
blinorozhiy_chmo: пидораша
, а почему у тебя истерика?
Получается, что обосраны твои хозяева, а ты транслируешь их истерику.
такие дела у вас печальные.
prusol 25 июля 2018 | 12:43
Милые, симпатичные, никому не нужные мелкие хулиганы.
fig_vvam 25 июля 2018 | 13:04
prusol: милка, если бы никому не нужные, то истерики бы не было у вас.
А так они сделали все, чтобы привлечь внимание к Сенцову.
Миллиард людей их увидел и этому миллиарду разъяснили что это было.
Цель достигнута.
prusol 25 июля 2018 | 13:09
fig_vvam: Увы, Вы ошибаетесь: их выходка всего лишь вызвала недовольство у футболистов Хорватии и у их болельщиков. Вы, вероятно, слишком далеки от Европы?
fig_vvam 25 июля 2018 | 13:24
prusol: Мадам, не задирайте так высоко таз, вам моча в голову ударяет и замещает мозги.
акцию видел миллиард телезрителей и комментаторы объяснили что она означает.
А понравилась она кому или нет это дело десятое.
Ваша истерика мне нравится, близкая ты наша.
boseal 25 июля 2018 | 12:43
Вот нелюди! И как их земля носит. Ждем еще более ужасающие и бесчеловечные наказания для остальных "карбонариев".
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:43
Нормалёк. Лейтенант Верзилов выполнил задание, попил чайку с вареньем и с товарищем майором и теперь поедет в Испанию. Заслужил. А прочие лохи сядут на пару лет за одиночный пикет. Перед этим, конечно продонатив господ Верзилова, Навального и прочих.
yralez 25 июля 2018 | 12:52
Он еще сам должен пройти омовение и очищение.....чтобы не опаскудиться.
buzukin1912 25 июля 2018 | 13:08
А шо - курицы ему не досталось? Может, кто-то и зафасует ему этот сакрально-либерастический предмет, без него либерасту и свобода не в свободу! Вон, дефка из феменок взяла и самовыпилилась во Франции - не с кем бороться, свобода самовыражения гомосекам - а настоясчие натуральные хохлосиски не в моде, гейропейцы на силикон запали :)
tks 25 июля 2018 | 13:44
А далее - уголовка?