Комитет против пыток ООН потребовал от России предоставить информацию об избиениях в ярославской колонии

Российскую делегацию просят отчитаться о том, кто ведет расследование, и указать, в какие сроки оно будет завершено. Также Комитет просит объяснить ситуацию с адвокатом, которая опубликовала видеозапись пыток и, в итоге, была вынуждена покинуть страну из-за угроз.