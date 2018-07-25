Комитет против пыток ООН потребовал от России предоставить информацию об избиениях в ярославской колонии
Российскую делегацию просят отчитаться о том, кто ведет расследование, и указать, в какие сроки оно будет завершено. Также Комитет просит объяснить ситуацию с адвокатом, которая опубликовала видеозапись пыток и, в итоге, была вынуждена покинуть страну из-за угроз.
Комментарии16
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max3446 25 июля 2018 | 12:36
Братья и товарищи из ГУФСИНА, помните, что ваших коллег, которых ни за что сажают, сдал за какого то урку нарушителя порядка, на котором клейма негде ставить, гудков младший и "журналисты" новой газеты!
galina6837 25 июля 2018 | 12:57
max3446:
ни за что? А "за что" - это за что?
max3446 25 июля 2018 | 13:00
galina6837: воспитателей в детском саду за то что они провинившихся детей ставят в угол сажают? Нет? Значит в данном случае сотрудников ГУФСИНА ни за что сажают
galina6837 25 июля 2018 | 13:05
max3446:
у стоящих в углу детей возникает острое и хроническое заболевание? Нет?
Значит, в данном случае сотрудники ГУФСИНа идут по делу о нанесении среднего и тяжкого вреда здоровью.
Ст. 111 УК РФ
oleg_andreevich 25 июля 2018 | 13:08
max3446: как? В России сажают ни за что??? Да вы русофоб!
navsegda 25 июля 2018 | 13:13
max3446: а ты значится чистый , без клейма ? ) поверь , попадёшь к "братьям и товарищам" в лапы они ради галочки найдут за что тебя в ласточку положить и бутылку в задницу засунуть , все висяки на себя возьмёшь
dorin1987 25 июля 2018 | 12:37
А разве великий скрепнутый православнутый режим царька РФ еще как-то реагирует на комитет против пыток?
danko1 25 июля 2018 | 12:42
dorin1987 Такие пытки практически узаконены, как и рабский труд, повсюду.
И убийства выдают за смерть от сердечной недостаточности не только на зонах, но и в СИЗО.
Просто после обнародования видеозаписи не получилось всё скрыть, как замяли это преступление год назад, когда садисты-вертухаи обвинили Макарова в нанесении им самим себе тяжких повреждений.
И сейчас задержали только 6 садистов, хотя в избиении участвовало 18.
prusol 25 июля 2018 | 12:40
А не изжила ли себя эта организация?
galina6837 25 июля 2018 | 13:00
prusol:
предлагаете Третий Рейх возродить на замену?
prusol 25 июля 2018 | 13:05
galina6837: "Предлагаю" избавить мир от бесполезных организаций, сосущих на своё содержание огромные денежные средства.
galina6837 25 июля 2018 | 13:11
prusol:
отличная идея. Начните с Госдумы и Кабмина.
А как планируете контролировать взаимодействие интересов стран, культур и языков ?
prusol 25 июля 2018 | 13:18
galina6837: "Кабмин" и Дума - это важные внутренние структуры в государстве с республиканской системой правления. А для "взаимодействия" необходима совершенно новая организация с учётом того, что мир давно уже изменился: правила игры поменялись.
galina6837 25 июля 2018 | 13:30
prusol:
Правила игры поменялись, способы взаимодействия остались прежними - общественный договор.
Что может придти ему на замену ?
navsegda 25 июля 2018 | 13:15
galina6837: Москва третий рейх и четвёртому не бывать
kochar 25 июля 2018 | 13:13
Очередное требование от России.
Позорище.