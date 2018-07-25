Арестован третий обвиняемый по делу о пытках в ярославской колонии
Это Сергей Ефремов, который признал свою вину, — сообщает агентство Интерфакс. Ранее были арестованы еще двое фигурантов дела – сотрудники колонии Максим Яблоков и Сергей Драчев. Ранее Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Всего по этому делу задержаны шесть сотрудников ФСИН. О пытках в колонии стало известно после публикации видеозаписи издевательств над заключенным Евгением Макаровым.
Комментарии9
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prusol 25 июля 2018 | 12:36
Они признают свою вину, скорее всего не потому, что раскаиваются в содеянном, а просто рассчитывая на домашний арест?
roman_i_olga 25 июля 2018 | 12:41
prusol: уже некоторые слухи есть. тюремщики жалуются на голоса в голове и скоррее всего попросят псих экспертизу
prusol 25 июля 2018 | 12:56
roman_i_olga: Даже если их поведение будет строиться именно так, тем хуже для них. Тюремная лечебница - это самое их заслуженное место. Потому что человек с нормальной психикой не способен на то, что вытворяли они все: и те, кто пытал и издевался, и те, кто на это равнодушно смотрел и бездействовал.
roman_i_olga 25 июля 2018 | 13:01
prusol: тюрьма лет на 4-7. психбольница максимум на 2 года после этого медкомиссия признает уже здоровым
prusol 25 июля 2018 | 13:23
roman_i_olga: А что Вы предлагаете с ними сделать?
roman_i_olga 25 июля 2018 | 13:27
prusol: семерочку каждому. а вот пропагандист соловьев предложил чтоб силовики преступники сидели в одной камере с обычными зэками
prusol 25 июля 2018 | 13:32
roman_i_olga: В этом случае, я согласна с Соловьёвым.
dmitry17___17 25 июля 2018 | 12:54
Портянь затаилась, в методичках инструкций нет, самим страшно
sandr 25 июля 2018 | 13:09
dmitry17___17: Приверженцы режима надеются, что в действиях этих садистов управляемый суд с прокуратурой не найдут состава преступления