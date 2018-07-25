Арестован третий обвиняемый по делу о пытках в ярославской колонии

Это Сергей Ефремов, который признал свою вину, — сообщает агентство Интерфакс. Ранее были арестованы еще двое фигурантов дела – сотрудники колонии Максим Яблоков и Сергей Драчев. Ранее Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Всего по этому делу задержаны шесть сотрудников ФСИН. О пытках в колонии стало известно после публикации видеозаписи издевательств над заключенным Евгением Макаровым.