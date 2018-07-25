Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Так, некоторые компании уже планируют повысить топливный сбор для внутренних рейсов.

Первым о повышении топливного сбора объявил «Аэрофлот», пишет газета «Коммерсантъ». В письме турагентам перевозчик написал, что уже с четверга сбор повысится на 200 рублей для сегментов эконом-класса и на 400 рублей – для бизнес-класса. Эта мера коснется всех дочерних компаний «Аэрофлота», кроме «Победы». Допустили повышение стоимости сбора и в компании UTair. Там рассказали изданию, что будут вынуждены это сделать, если на аналогичную меру пойдут другие авиаперевозчики. Причина в увеличении оптовых цен на авиакеросин, случившемся весной этого года. Источники «Коммерсанта» на туристическом рынке рассказали, что и зарубежные компании – например, Qatar Airways – объявили о росте топливных сборов на международных рейсах на 20-40 евро. Все это может привести к росту цен на авиабилеты уже к зимнему сезону. Прогнозы подорожания разные – от 2 до 10%.

Тем временем сервисы по продаже билетов OneTwoTrip и Biletix сообщили «Коммерсанту», что не будут компенсировать рост топливного сбора за свой счет. Их представители отметили, что цены вырастут на размер надбавок.