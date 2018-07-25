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12:03, 25 июля 2018

Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Так, некоторые компании уже планируют повысить топливный сбор для внутренних рейсов.

Первым о повышении топливного сбора объявил «Аэрофлот», пишет газета «Коммерсантъ». В письме турагентам перевозчик написал, что уже с четверга сбор повысится на 200 рублей для сегментов эконом-класса и на 400 рублей – для бизнес-класса. Эта мера коснется всех дочерних компаний «Аэрофлота», кроме «Победы». Допустили повышение стоимости сбора и в компании UTair. Там рассказали изданию, что будут вынуждены это сделать, если на аналогичную меру пойдут другие авиаперевозчики. Причина в увеличении оптовых цен на авиакеросин, случившемся весной этого года. Источники «Коммерсанта» на туристическом рынке рассказали, что и зарубежные компании – например, Qatar Airways – объявили о росте топливных сборов на международных рейсах на 20-40 евро. Все это может привести к росту цен на авиабилеты уже к зимнему сезону. Прогнозы подорожания разные – от 2 до 10%.

Тем временем сервисы по продаже билетов OneTwoTrip и Biletix сообщили «Коммерсанту», что не будут компенсировать рост топливного сбора за свой счет. Их представители отметили, что цены вырастут на размер надбавок.

Комментарии

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ura_123 25 июля 2018 | 12:10

Ну а чё,НДС повысили,а авиакомпании что,рыжие? Душить рассиянина по всем фронтам !

lenin3 25 июля 2018 | 12:11

А позавчера Сечин сообщил,что бензин подешевел на 3(три)КОПЕЙКИ!!! И ваще сообщил,что цены на топливо стабилизируются(правда,не сказал,на каком уровне)...

polsan 25 июля 2018 | 12:13

То, что топливо дорожает, при удорожании нефти это процесс неизбежный.

Но вот в тоже время компания ryanair предлагает сегодня билеты на полёты по Европе от 9,90 Евро и таких билетов, как означено на её сайте, ryanair собирается продать в колиестве - 1 миллион штук! )

podwodnik 25 июля 2018 | 12:19

Даёшь повышение цен хороших и разных! У них там, помимо топливного сбора и НДС, надо ещё программы оздоровления пилотов до 65 лет оплачивать. Так что шлите пока родным и близким свой виртуальный образ, пока на связь Яровая "топливный" сбор не подняла :).

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