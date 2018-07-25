Число шахтеров, голодающих в Забайкалье, увеличилось до 84 человек
Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на участников акции протеста.
Переговоры с представителями власти ни к чему не привели, — рассказал агентству ТАСС один из голодающих Андрей Михеичев.
В отношении Дарасунского рудника, работники которого объявили голодовку, возбуждено административное дело.
Комментарии4
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electroknight 25 июля 2018 | 12:05
Это же меньше ста человек, можно за одну ночь всех арестовать. Сейчас же стабильность и вставание с колен, а эти неразумные шахтёры по указке Госдепа США пытаются развалить страну. Главное, чтобы лихие голодные 90-е не вернулись.
ltvjrhfn2 25 июля 2018 | 12:06
а при чём тут власти, рудники что бюджетные?
Ау, шахтеры! У вас к кому претензии? Вы в 91-м страну на уши ставили что бы стать частными, сейчас стране вы не интересны.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:06
Скоты, числом берут. Хотят от Сенцова внимание отвлечь. Бедняга голодает уже полгода, а про него уже и не вспоминает никто. Вот всегда так в Рашке, трупами закидают! Позорище!!!
tks 25 июля 2018 | 12:14
Распад Совка (первое в мире государство рабочих - согласно легенде) начался именно с шахтёрских выступлений.
Интересно, Холманских из Уралвагонзавода пришлют, он же записной спец по рабочему движению??