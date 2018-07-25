Число шахтеров, голодающих в Забайкалье, увеличилось до 84 человек

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на участников акции протеста.



Переговоры с представителями власти ни к чему не привели, — рассказал агентству ТАСС один из голодающих Андрей Михеичев.

В отношении Дарасунского рудника, работники которого объявили голодовку, возбуждено административное дело.