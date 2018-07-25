Суд в Ярославле арестовал нескольких фигурантов дела о пытках в колонии
Заседания по остальным задержанным идут параллельно в соседних залах.
Все задержанные признали свою вину. Первым предстал перед судом старший инспектор 25-летний Максим Яблоков. Следователь сообщил, что против обвиняемого было возбуждено дело о краже, когда тот был подростком. Адвокат просил о домашнем аресте и сообщил, что Яблоков написал явку с повинной, но судья Александр Татаринов отправил его под стражу не два месяца. Как передает издание «Медиазона», бывший заключенный колонии номер 1 Руслан Вахапов с улыбкой фотогравировал Яблокова, который сидел за решеткой с опущенной головой. Вахапов отметил, что задержанные сотрудники ФСИН избивали и его. Затем тоже на два месяца был арестован еще фигурант Сергей Драчев.
Напомним, дело возбудили только после того, как «Новая газета» опубликовала видезапись пыток заключенного Евгения Макарова. Адвокат, которая получила запись, покинула Россию из-за угроз.
Всего были задержаны шестеро сотрудников ФСИН
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rifles 25 июля 2018 | 12:03
Не верю
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 12:03
Видимо, садюги-вертухаи быстро признают свою вину, поскольку знают, каким именно пыткам их подвергнут, чтобы выколотить из них признания?
kottigr1 25 июля 2018 | 12:05
Подобных истории в стенах ФСИН совершается ежедневно уйма. Всем известно, что эта система давно превращена в гестапо.
Почему происходит именно этот "слив" дружно подхваченный российскими СМИ ?
Готовятся "чистки" в рядах "силовиков" ?.. Там хотят оставить самых преданных "псов" ?
idruker 25 июля 2018 | 12:11
kottigr1: Посыл верный, вывод о мотивах неверный. Да - готовятся чистки силовиков. И именно поэтому силовики, ожидая для себя место на нарах, пытаются вычистить тюрьмы от наиболее отъявленных садистов, чтобы самим комфортнее сиделось.