Суд в Ярославле арестовал нескольких фигурантов дела о пытках в колонии

Заседания по остальным задержанным идут параллельно в соседних залах.

Все задержанные признали свою вину. Первым предстал перед судом старший инспектор 25-летний Максим Яблоков. Следователь сообщил, что против обвиняемого было возбуждено дело о краже, когда тот был подростком. Адвокат просил о домашнем аресте и сообщил, что Яблоков написал явку с повинной, но судья Александр Татаринов отправил его под стражу не два месяца. Как передает издание «Медиазона», бывший заключенный колонии номер 1 Руслан Вахапов с улыбкой фотогравировал Яблокова, который сидел за решеткой с опущенной головой. Вахапов отметил, что задержанные сотрудники ФСИН избивали и его. Затем тоже на два месяца был арестован еще фигурант Сергей Драчев.

Напомним, дело возбудили только после того, как «Новая газета» опубликовала видезапись пыток заключенного Евгения Макарова. Адвокат, которая получила запись, покинула Россию из-за угроз.

Всего были задержаны шестеро сотрудников ФСИН