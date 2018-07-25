Минстрой предложил обязать жителей многоквартирных домов платить за антитеррористическую защиту
Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства. Из документа следует, что многоквартирные дома могут разделить по степени угрозы возможной атаки террористов, и жители некоторых из этих категорий будут вынуждены самостоятельно оплачивать новые меры.
Комментарии38
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vasyakirin 25 июля 2018 | 11:39
А ни чо что ФСБ, ФСО, РГ, Полиция, ...., уже за счет бюджета жируют?
Извините два раза платить за одну и ту же услугу как то не нормально...
danko1 25 июля 2018 | 11:44
vasyakirin: Уже не знают за что еще с нищего населения себе на виолончели содрать.
И все эти дополнительные платежи, как капремонт, в расчет инфляции не входят.
tv_victim 25 июля 2018 | 11:53
danko1: Как бы не устроили пару показательных взрывов, чтобы нагляднее была видна угроза....
tvitov66 25 июля 2018 | 11:57
tv_victim: тем больше и чаще быдлонаселение заплатит, тем крепче и осязаемее будет его истинная любоФФ к нацЛидеру и его верной партии ворья!
ura_123 25 июля 2018 | 12:06
tvitov66: В 90-х братва так же крышевала ларьки...
И вот прогресс! Государство берет на вооружение старые,проверенные методы)))
s011ma 25 июля 2018 | 12:14
ura_123: То, что в 90-х было братвой, теперь стало государством.
ura_123 25 июля 2018 | 12:19
s011ma: Стопудово))) Повылазило из питерских подворотен)))
efilika 25 июля 2018 | 12:16
vasyakirin: ребята, вы массово не возмущаетесь из-за поднятия ндс, введение "сбора ротенбергам - платон", введения сбора ндпи, ряда дополнительных сборов? Тогда мы идем к вам и залезем к вам в карман еще не раз!
edyatel 25 июля 2018 | 11:43
А что государство у нас уже не существует?
Это по моему его обязанность.
И вообще такие новости необходимо тиражировать с конкретными именами и документами,
либо ЭХО должно нести ответственность как за очередную ложь.
yakov18 25 июля 2018 | 11:50
edyatel:Это ишо чо-едятел, скоро всех россиян заставт платить антитерроресический налог на ИХТАМНЕТОВ и ВКС в Сирии-за борьбу с терроризмом на дальних подступах-в ближние отделения сбербана России
kottigr1 25 июля 2018 | 11:58
edyatel: такие новости необходимо тиражировать с конкретными именами и документами,
либо ЭХО должно нести ответственность как за очередную ложь.
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Вы это пишете каждый раз когда "Эхо" сообщает про грядущие "Платон" или "капремонты".. Зачем вам документы на ваше будущее ?
politroller 25 июля 2018 | 12:04
в 90-е платили чтоб ларёк не сожгли
kottigr1 25 июля 2018 | 12:16
politroller: Теперь "братки" носят погоны...
efilika 25 июля 2018 | 12:18
politroller: бандитам, заметьте
fig_vvam 25 июля 2018 | 12:11
edyatel: Ну и тварь же ты, жополиз гнусный. Читай.
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Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома», разработанный Минстроем, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 июля.
«Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников», — говорится в представленном Минстроем документе.
Подробнее на РБК:
ну что, удовлетворен? Или еще вставить?
ura_123 25 июля 2018 | 12:16
edyatel: это ты це хлопчик,существуешь для государства и как получишь платёжку за ЖКХ с антитеррористической строкой,это и будет тебе документом.
"А не станут покупать,отключим газ."х.ф. Бриллиантовая рука
platonnekafrin 25 июля 2018 | 11:43
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, но с обязательным перечислением личных средств на счет Грабительства, пардон, Правительства РФ.
fig_vvam 25 июля 2018 | 12:16
platonnekafrin: так ведь уже перечисляем эти средства. Налоги они называются.
И куда они деваются?
Вроде на обеспечение безопасности должны тоже расходоваться?
allasc 25 июля 2018 | 11:43
надо купить дворнику парабелум????
oneoretwo 25 июля 2018 | 11:43
...все больше уверенности в том, что плешивых министров отбирают на конкурсе "чем тупее, тем лучше": навязывание дополнительных платных услуг запрещено...
а на фоне "остановить террористов в сирии" и взрывов в спб метро, так это - вообще чистой воды разводка...
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 11:47
За воздух, за воздух с них берите! Они ещё и не такое стерпят.
vachek 25 июля 2018 | 11:48
Боюсь, что никто уже не в состоянии защитить граждан от государства-террориста.
x_signal 25 июля 2018 | 11:50
А ещё за падение метеорита и нашествие марсиан.
tv_victim 25 июля 2018 | 11:51
Чет не пойму, а нафига тогда полиция и прочие силовики? Они же вроде того, специально существуют для защиты от террористов и прочих преступников. Или вскоре будет предложено отдельно платить за защиту от воров, за защиту от мошенников, защиту от грабителей?
allasc 25 июля 2018 | 11:52
tv_victim: а если сосед алкаш... на лечение тоже надо будет десяточку отдать
neon999 25 июля 2018 | 11:52
Будет ещё много разных затей, как под различными предлогами выдоить из населения бабло. Пока люди не научатся сопротивляться - это скорее биомасса, чем народ.
parodist 25 июля 2018 | 11:54
В ближайшие 6 лет они будут делать с населением что захотят и как захотят,руки после выборов полностью развязаны,народ МОЛЧИТ,значит всех всё устраивает.
borhudarov 25 июля 2018 | 11:54
А так же ГАИ, участковому, различным отделам МВД, ФСБ. Пограничникам обязательно. Не забыть сотрудников налоговой.
roma_stolnyy 25 июля 2018 | 11:55
Гениально. Маразм крепчал.
ivanbel 25 июля 2018 | 11:57
Платить за охрану и понизить до 30 лет пенсионный возраст борцам с терроризмом надо обязательно.
podwodnik 25 июля 2018 | 11:57
До сих пор не поняли куда попали? Будете платить за всё что скажут. Скажут щит построить на крыше для защиты от комического наблюдения и инопланетян - оплатите. За капремонт платите? За коммунальные услуги втрое платите? Даже курортный сбор платите. А тут целая безопасность, нужно же пацанам где-то харчеваться. Демократия и "не буду платить" закончилась в 90-х не успев начаться. Теперь если Родина скажет "надо!", кроме "есть!" другие ответы не принимаются. С повышением пенсионного возраста всех нас. Успокойтесь или валите если есть на что.
nds_01 25 июля 2018 | 12:00
Раем здесь даже не пахнет, хотя многие уже рассекают пространство на личных авто и могут купить вместо 20 кг гнилой картошки 2 кг хорошей.
Поэтому можно еще обязать жителей самих себя зажаривать на сковородках: ведь и черти нуждаются в отдыхе.
polikarpich 25 июля 2018 | 12:01
Так а что за "меры" такие против террористов? Это что-то типа охранно-пожарной сигнализации? Или похоже на обработку подвалов инсектицидами? А может, бронированные двери и пуленепробиваемые стёкла?
y3emen1 25 июля 2018 | 12:06
polikarpich: это рязанский сахар в каждый подвал, а кнопочка у вовы
dnrgpu 25 июля 2018 | 12:04
Просто хотят всё контролировать . Скоро заставят дома в каждой комнате установить камеры и постоянно находиться в поле зрения .
galina6837 25 июля 2018 | 12:12
То есть , МВД упразднят и вместо полиционеров будут патрулировать улицы бригады каменщиков и штукатуров с молотками ? )
Или продолжим платить налоги за антитеррористическую защиту полиции
galina6837 25 июля 2018 | 12:17
Следующим этапом Минприроды доверят безопасность полётов, а Минкульту поручат таможенные функции, а здравоохранением у нас займётся...МЧС ))
lara17 25 июля 2018 | 12:19
Действительно государство всё больше напоминает рэкетира: ему мало налогов, которые платят граждане, и чем больше они платят, тем больше хочется с них содрать.