Минстрой предложил обязать жителей многоквартирных домов платить за антитеррористическую защиту

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства. Из документа следует, что многоквартирные дома могут разделить по степени угрозы возможной атаки террористов, и жители некоторых из этих категорий будут вынуждены самостоятельно оплачивать новые меры.