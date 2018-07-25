Основатель фонда Хермитадж Кэпитал считает идею Кремля допросить его в России попыткой убийства
Об этом Уильям Браудер сказал в интервью телеканалу «Настоящее время». Он назвал Владимира Путина «хладнокровным убийцей», на счету которого много жертв в России и за рубежом.
Браудер считает, что его хотят экстрадировать в Россию для того, чтобы посадить в тюрьму и там убить. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не собирается говорить с российскими следователями.
Комментарии14
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max3446 25 июля 2018 | 11:36
Такое тупое заявление известного жулика - прямое им признание своей вины в преступлениях в России
nampuom_nugopaxu 25 июля 2018 | 11:44
max3446: порток, рискуешь напороться - путин гораздо известнее. Или хочешь приуменьшить вошьдя? Метелить связанного будут тебя на зоне за это. А то и на хор пустят.
shicotus_live 25 июля 2018 | 11:56
А кто сомневался. Зассал воришка и убийца, зассал.))
ura_123 25 июля 2018 | 12:02
shicotus_live: Это ты сейчас про Лугового?
vlabumur 25 июля 2018 | 12:15
shicotus_live: Зассал воришка и убийца, зассал.))
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ВЫ про кого?
. Прихожу на Красную площадь. Вижу - стена. Подхожу к милиционеру,
спрашиваю: "Зачем стена?" - "А чтобы дураки не лазили." - "Откуда - отсюда или
оттуда?"
idruker 25 июля 2018 | 11:51
max3446: Ню да, если царицы доказательств нету, тогда проходимцы найдут ее или хотя бы ее задрипанную сестру и подошьют к делу против воли. Ибо других доказательств против Браудера нету :)
oneoretwo 25 июля 2018 | 11:38
...ичсх, правильно "считает"...
dorin1987 25 июля 2018 | 11:59
oneoretwo: Это не раз доказывало и само царек РФ. А уж то, как в новости о нем сбегаются ольгинские что бы зашуметь эфир - показательней всего.
polikarpich 25 июля 2018 | 11:41
Он прав.
neon999 25 июля 2018 | 11:48
Браудер понимает кое-что про суть российских властей. А когда смотришь на действия глав стран и европейских структур - то складывается ощущение их общей инфантильности и неспособности адекватно противостоять государственному бандитизму.
putin_itogy 25 июля 2018 | 11:55
Абсолютно верно.
Чекисты усрутся, но попытаются "доставить отрубленную голову Браудера",
своему царю, на подносе.
Пока путин у власти, они этих попыток не прекратят.
Браудер будет в ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
только на следующий день после отстранения путина от власти.
В связи с естественной физической смертью последнего.
После этого, только после этого,
Браудер не будет интересен НИКОМУ.
sg91 25 июля 2018 | 12:01
Эта мразь - браудер - угандошила всех своих подельников. И еще пытается кого то обвинять, ублюдочное животное..
Понятно что даже животное не живет вечно и когда-нибудь сдохнет в корчах и браудер. И на эхе вся хомячковская пистобратия подымет вой что дотянулась кровавая рука Кремля..
grazschdanin 25 июля 2018 | 12:08
На воре шапка горит.
И пердак похоже дымит.
epynda 25 июля 2018 | 12:17
Посадить - "посодют", но убивать не станут....
Просто "опустют"......