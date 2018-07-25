Основатель фонда Хермитадж Кэпитал считает идею Кремля допросить его в  России попыткой убийства

Об этом Уильям Браудер сказал в интервью телеканалу «Настоящее время». Он назвал Владимира Путина «хладнокровным убийцей», на счету которого много жертв в России и за рубежом.

Браудер считает, что его хотят экстрадировать в Россию для того, чтобы посадить в тюрьму и там убить. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не собирается говорить с российскими следователями.