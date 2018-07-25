Сотрудники МВД в Брянске избили задержанного
У мужчины диагностирован разрыв селезенки – его прооперировали. Возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба СК. Подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
Комментарии10
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tanyaya 25 июля 2018 | 11:40
Кто-нибудь объяснит, почему тяжкое преступление, повлекшее тяжёлые последствия для здоровья потерпевшего, в России называется "превышение должностных полномочий"?
lenin3 25 июля 2018 | 12:02
tanyaya: а почему избивавшие уходят на пенсию в 45(а то и раньше)? А почему у них сама пенсия больше,чем у того,кого они избивают? А почему,если избиваемый сопротивляется тому,что его избивает толпа,на него заводят уголовное дело?
Тут много вопросов можно задать...
neon999 25 июля 2018 | 11:43
Что-то сдохло ? На ЭМ не стали цензурировать тему ментовского беспредела ?
Вместо пиара очередной хрени от упырей-депутатов решили сообщить единичный факт из бытовой реальности страны ?
polikarpich 25 июля 2018 | 11:44
Трудовые будни продолжаются?
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 11:45
Что то странное творится, в стране, где избиения и пытки - норма, вдруг стали бороться против самих себя.
oneoretwo 25 июля 2018 | 11:47
Сотрудники МВД в Брянске избили задержанного
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...заголовок как-то глаз "режет", не находите ?
а вот ежели так: "Сотрудники Гестапо в Брянске избили задержанного" -то, врде бы, и ничего себе...
poster6996 25 июля 2018 | 11:48
Милицию в полицию переименовали. Осталось МВД - гестапо переименовать, росгвардию в вермахт... Короче -картина маслом.
ka_mate 25 июля 2018 | 12:02
"Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий."
Максимум их уволят.
ebuliberalov 25 июля 2018 | 12:07
...предъявлено обвинение в превышении ...
А прокуроры видать ждут когда бандиты будут убивать полицаев. тогда полицая должны применять насилие против бандитов. Ну что и это правильно, но тогда нужен закон запрещающим полицейским защищать граждан, если бандюки не убили гражданина.
tks 25 июля 2018 | 12:16
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.