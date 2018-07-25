Сотрудника Брянской колонии, в которой после пыток погиб заключенный, отстранили от работы
Решение об увольнении пока не принято, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на управление ФСИН.
По версии следствия, 58-летний заключенный, которого осудили за мелкую кражу, скончался в результате удушья несколько дней назад.
Комментарии1
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danko1 25 июля 2018 | 11:55
Устным выговором отделается.
Такой беспредел творится безнаказанно во всех зонах, потому что сверху его узаконили.