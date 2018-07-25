Суд арестовал участника избиения заключенного в ярославской ИК-1

В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудника отдела безопасности исправительной колонии № 1 Сергея Драчева по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Об этом сообщил «Медузе» корреспондент «7×7» Даниил Кузнецов.

Одновременно в суде рассматривается вопрос о заключении под стражу сотрудников колонии Максима Яблокова и Сергея Ефремова.