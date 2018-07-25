Z Архив новостей новости
5 15 6 760
11:30, 25 июля 2018

Суд арестовал участника избиения заключенного в ярославской ИК-1

В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудника отдела безопасности исправительной колонии № 1 Сергея Драчева по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Об этом сообщил «Медузе» корреспондент «7×7» Даниил Кузнецов.

Одновременно в суде рассматривается вопрос о заключении под стражу сотрудников колонии Максима Яблокова и Сергея Ефремова.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 11:33


Интересно, будут ли садюги-вертухаи пытать своих посаженных коллег?

tanyaya 25 июля 2018 | 11:35

mikhail_spb_: Для вертухаев отлучение от ежедневного садизма - уже пытка.

viktorova 25 июля 2018 | 11:38

mikhail_spb_: врядли будут. Сейчас уже это низя. А так хотелось...

platonnekafrin 25 июля 2018 | 11:53

mikhail_spb_: Интересно, будут ли садюги-вертухаи пытать своих посаженных коллег?
- Если вдруг тюремный холодильник опустеет, то, без сомнений, они их даже скушают живьем, макая в водку.

oneoretwo 25 июля 2018 | 11:35

...в клетке у них будет время подумать о том, как теперь жить их родственникам и детям, которым обязательно будут задавать вопросы типа: а ваш папа палач/гестаповец ?

platonnekafrin 25 июля 2018 | 12:08

oneoretwo: Да нормально им жить. Вон у меня напротив династия тюремщиков: Родоначальник - ветеран (уже парализованный), сынок толстомордый сутки в тюрьме, двое на лестничной площадке курит, внучонок пока что только кошек лупит папкиной резинкой.

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:37

Кстати, котики, а чо там с Сенцовым? Как здоровье, как животик? Всё, не топим за него больше, финансирование кончилось?

idruker 25 июля 2018 | 11:55

noxepy_7_40_: Послушай, рыбка, новость которую ты комментируешь, тебя ничему не научила? А зря. Ее урок в том, что даже садистам, которые считают себя неузвямимыми как государевы люди, может грозить низвержение с Олимпа в ту самую яму, в которой они гнобили других. Так что ты, когда нагло ухмыляешься по поводу Сенцова, оглядывайся на всякий случай и овышай голос. Падать будет оооочень больно.

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:01

idruker: Котик, процессы о которых ты говоришь, сопровождают человечество в течение многих веков и тысячелетий. И многие лучшие умы писали об этом трагедии, монографии, речи и исследования. И вот ты сейчас такой весь умный выполз из своей канадской берлоги, и начал покровы срывать, да? Признайся, ты школьник, да?))) Фапал уже сегодня?

idruker 25 июля 2018 | 12:07

noxepy_7_40_: ну вот видишь, рыбка моя, ты оказывается сам все прекрасно понимаешь. А выпендриваешься так, как будто тебя сия участь гарантированно минует. Те тюремные садисты тоже думали, что ухватили бога за бороду, но в бандитском государстве даже лизоблюды не могут спать спокойно. Думай.

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:11

idruker: Точно школьник)))) Только школьники уверены, что знают о том, кто что думает, и кто чего понимает. А страсть выдавать бесплатные советы, когда не просят, показывает, что школьник ещё и из Страны Советов)))))

idruker 25 июля 2018 | 12:16

noxepy_7_40_: Лапонька, что ты думаешь меня не интересует, ибо ты вполне достаточно сказал о себе открытым незашифрованным текстом. Не помню, чтобы я тебе что то советовал, тем более бесплатно. Можешь смело проходить мимо моих постов, не отвечая, если я говорю слишком сложные для твоих мозгов или оскорбительные для твоего расфуфыренного самолюбия вещи :)

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:20

idruker: Да лан)))))) Конечно интересует)))) Не кокетничай, котик, если не интересует, чего ж пишешь тогда?)))))

tks 25 июля 2018 | 11:47

Системный сбой.

vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 11:51

Какой, однако, безбашенный судья, ну просто камикадзе какой-то.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8563 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 129 6 13822 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 246 6 22116 20.07
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 174 6 17877 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13330 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 11027 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10679 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7238 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11006 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27268 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 15943 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову? Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..

5 223 6 56950 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 54 6 7696 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16636 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 102 6 15222 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

То, что делает Россия сегодня – ну никак нельзя сравнивать с нацистской Германией Никакой параллели, на мой взгляд, между Путиным и Гитлером проводить нельзя. Я не вижу…

5 456 6 79023 19.07
Kспорт, рф, германия, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие» Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии…

5 10 6 13083
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 129463 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 246 6 22116 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 254 6 667032 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 381 6 425659 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587313

Сегодня в эфире