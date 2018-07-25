Суд арестовал участника избиения заключенного в ярославской ИК-1
В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудника отдела безопасности исправительной колонии № 1 Сергея Драчева по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Об этом сообщил «Медузе» корреспондент «7×7» Даниил Кузнецов.
Одновременно в суде рассматривается вопрос о заключении под стражу сотрудников колонии Максима Яблокова и Сергея Ефремова.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 11:33
Интересно, будут ли садюги-вертухаи пытать своих посаженных коллег?
tanyaya 25 июля 2018 | 11:35
mikhail_spb_: Для вертухаев отлучение от ежедневного садизма - уже пытка.
viktorova 25 июля 2018 | 11:38
mikhail_spb_: врядли будут. Сейчас уже это низя. А так хотелось...
platonnekafrin 25 июля 2018 | 11:53
mikhail_spb_: Интересно, будут ли садюги-вертухаи пытать своих посаженных коллег?
- Если вдруг тюремный холодильник опустеет, то, без сомнений, они их даже скушают живьем, макая в водку.
oneoretwo 25 июля 2018 | 11:35
...в клетке у них будет время подумать о том, как теперь жить их родственникам и детям, которым обязательно будут задавать вопросы типа: а ваш папа палач/гестаповец ?
platonnekafrin 25 июля 2018 | 12:08
oneoretwo: Да нормально им жить. Вон у меня напротив династия тюремщиков: Родоначальник - ветеран (уже парализованный), сынок толстомордый сутки в тюрьме, двое на лестничной площадке курит, внучонок пока что только кошек лупит папкиной резинкой.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:37
Кстати, котики, а чо там с Сенцовым? Как здоровье, как животик? Всё, не топим за него больше, финансирование кончилось?
idruker 25 июля 2018 | 11:55
noxepy_7_40_: Послушай, рыбка, новость которую ты комментируешь, тебя ничему не научила? А зря. Ее урок в том, что даже садистам, которые считают себя неузвямимыми как государевы люди, может грозить низвержение с Олимпа в ту самую яму, в которой они гнобили других. Так что ты, когда нагло ухмыляешься по поводу Сенцова, оглядывайся на всякий случай и овышай голос. Падать будет оооочень больно.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:01
idruker: Котик, процессы о которых ты говоришь, сопровождают человечество в течение многих веков и тысячелетий. И многие лучшие умы писали об этом трагедии, монографии, речи и исследования. И вот ты сейчас такой весь умный выполз из своей канадской берлоги, и начал покровы срывать, да? Признайся, ты школьник, да?))) Фапал уже сегодня?
idruker 25 июля 2018 | 12:07
noxepy_7_40_: ну вот видишь, рыбка моя, ты оказывается сам все прекрасно понимаешь. А выпендриваешься так, как будто тебя сия участь гарантированно минует. Те тюремные садисты тоже думали, что ухватили бога за бороду, но в бандитском государстве даже лизоблюды не могут спать спокойно. Думай.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:11
idruker: Точно школьник)))) Только школьники уверены, что знают о том, кто что думает, и кто чего понимает. А страсть выдавать бесплатные советы, когда не просят, показывает, что школьник ещё и из Страны Советов)))))
idruker 25 июля 2018 | 12:16
noxepy_7_40_: Лапонька, что ты думаешь меня не интересует, ибо ты вполне достаточно сказал о себе открытым незашифрованным текстом. Не помню, чтобы я тебе что то советовал, тем более бесплатно. Можешь смело проходить мимо моих постов, не отвечая, если я говорю слишком сложные для твоих мозгов или оскорбительные для твоего расфуфыренного самолюбия вещи :)
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 12:20
idruker: Да лан)))))) Конечно интересует)))) Не кокетничай, котик, если не интересует, чего ж пишешь тогда?)))))
tks 25 июля 2018 | 11:47
Системный сбой.
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 11:51
Какой, однако, безбашенный судья, ну просто камикадзе какой-то.