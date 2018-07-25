Российский теннисист Михаил Южный заявил о скором завершении профессиональной карьеры

Свой последний матч он проведет в сентябре на турнире в Санкт-Петербурге.

Заявление о том, что покидает Большой спорт, Южный сделал на турнире в Атланте после победы в первом круге. «Время пришло. Хочу сказать, что выступлю в US Open Series, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет мой последний турнир».

Михаил начал профессиональную карьеру в 99-м году. За это время он выиграл 19 турниров серии АТП. 10 из них – в одиночном разряде. Дважды доходил до полуфинала ЮС Опен.

Но, без преувеличения, главным достижением Южного стало выступление за сборную России в Кубке Дэвиса.

В 2002-м году парижском Берси именно он принес сборной России победное очко в финальном матче против французов. Заменив в решающем матче Евгения Кафельникова, Южный в изнурительном пятисетовом поединке переиграл Поля Анри-Матье.

Добавим, что на сегодня 36-летний Южный в рейтинге АТП занимает 105-е место.