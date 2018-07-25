Администрации аэропорта Домодедово поступило письмо с угрозами вмешательства в работу навигационных систем

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Интерфакс.

Авторы письма утверждают, что располагают всеми техническими возможностями для того, чтобы устроить сбой авиаузла. Они говорят, что откажутся от своих планов, если им заплатят несколько сотен биткоинов.

Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов в интервью «Эху Москвы» сказал, что поводов для беспокойства у пассажиров нет.

По данным источников, администрация Домодедова усилила меры безопасности.