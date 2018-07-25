В Москве из ячейки в офисе Россельхозбанка похитили более шести миллионов рублей
Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК. Согласно этим сведениям, в полицию обратился главный специалист-операционист банка, который сообщил о краже в районе Красная Пресня. Возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии9
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polsan 25 июля 2018 | 11:10
Из ячейки в банке похитили деньги? ) Офигеть!!
Проходной двор?! )
tvitov66 25 июля 2018 | 11:13
polsan: "это нага, кого надо нога!"(с) - а лишние ноги там не шастают
kottigr1 25 июля 2018 | 11:15
polsan: В РФ так принято.. Кто на чем сидит, с того и кормится..
tvitov66 25 июля 2018 | 11:17
kottigr1: а еще говорят : "что с воза упало то пропало"
ebuliberalov 25 июля 2018 | 11:27
Вот и пускай этот главный спец ищет похитителя среди своих. Новость для дебилов и инспекторов уголовного розыска.
seryj_wolk 25 июля 2018 | 11:32
Не в той банке хранили деньги. А хозяевам ячейки придется компенсировать арендаторам сумму в пределах страховой.
tks 25 июля 2018 | 11:35
Кража из банковских ячеек это "хлеб" коррумпированных работников банков.
Здесь интересно, что о краже банковский служащий заявил, а не владелец ячейки.
neon999 25 июля 2018 | 11:56
Уж лучше пусть бабло из банка достанется простым грабителям, чем каким-нибудь Ротенбергам-Сечиным и прочим фсб-шным упырям.
radionews 25 июля 2018 | 12:15
О!
Герои лугандона вернулись в родные пенаты и занялись скрепным русскомирсгкое делом - подломом банковских ячеек, банкоматов, терминалов.
То ли ещё будет!!
Ура и да здравствует русский мир!!