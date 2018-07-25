В Москве из  ячейки в офисе Россельхозбанка похитили более шести миллионов рублей

Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК. Согласно этим сведениям, в полицию обратился главный специалист-операционист банка, который сообщил о краже в районе Красная Пресня. Возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения этой информации нет.