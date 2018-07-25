В Казани сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в молодых людей, на которых пожаловались из-за шума
Это произошло минувшей ночью.
Как сообщает Радио Свобода, полицейские приехали на вызов и попытались успокоить мужчин. Те, по версии МВД Татарстана, начали сопротивляться и напали на полицейских. Два человека ранены. Их госпитализировали.
Комментарии32
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kama 25 июля 2018 | 11:05
Все правильно сделали копы.
ltvjrhfn2 25 июля 2018 | 11:43
слуги Властителя Тьмы открывают огонь по безоружным подросткам, прям как в америке... очень напоминает 37-й год.
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 11:07
Не знаю, действовали ли мильтоны в соответствии с законом, но иногда действительно хочется перестрелять орущих по ночам пьяных дебилов.
tvitov66 25 июля 2018 | 11:11
mikhail_spb_: а мог бы и из огнемета "Шмель" пальнуть ... надеюсь среди толпы бузотеров не было беременных женщин
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:07
Респект и уважуха. Думал всегда, как лучше, как у финов, где нельзя воду сливать в туалете после 23 часов, или как у нас, где всю ночь можно зажигательно бухать, а в субботу с утра штукатурку сбивать? Сейчас думаю, что лучше как у финов.
polikarpich 25 июля 2018 | 11:23
noxepy_7_40_: Это ты просто постарел, дружище!
:-)
alex1890 25 июля 2018 | 11:29
polikarpich: Когда у него ночью понос, он думает по другому. (имеется ввиду не словесный - словесный у него круглосуточно).
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:29
polikarpich: (с неохотой) Ну как бы да))))))) Но всё равно, я прав! В конце концов, не обязательно же устраивать дискотеку у себя дома, есть же специальные места для этого. Надо же о других думать)))
vasyakirin 25 июля 2018 | 11:42
noxepy_7_40_: По хорошему, Минстрой должен был о звукоизоляции думать...
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:53
vasyakirin: Конечно, но это не решит проблему. Никакая изоляция не спасёт от перфоратора, или мощных аудиосистем. Должна быть ответственность сознательных граждан. И исполнение законов. Хотя, я жил в доме старинной постройки, и там стены были, не поверите, около полутора метров толщиной. Изоляция была очень хорошая.
vladimirbelarus 25 июля 2018 | 11:08
В Беларуси уже давно милиция расстреливает безнаказанно людей, теперь в РФ!
ebuliberalov 25 июля 2018 | 11:13
vladimirbelarus: А как насчёт США, где полицейские не дали бы возможности выжить этим отморозкам.
glotze7 25 июля 2018 | 11:26
ebuliberalov: Дурилка, ты про Украину гундишь, про сша тебе нельзя. Низачот.
ebuliberalov 25 июля 2018 | 11:37
glotze7: Какой таракан повредил тебе мозг, где ты услышал от меня про Украину?
nemez1 25 июля 2018 | 11:09
Если всё по закону, пускай дебоширы жалуются на себя.
vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 11:41
nemez1: ну ладно. Если рядовые холопы борзеют, то в этом случае копы правы. А вдруг если отпрыски знати шалить изволили?
ebuliberalov 25 июля 2018 | 11:11
В США полицейские не задумываясь повали бы всех негодяев. Необходимо наше законодательство совершенствовать, чтобы хулиганам не оставалось время на раздумывание.
ukraminadozemljudobrjt 25 июля 2018 | 11:12
Все согласно европейским правовым нормам и заокеанского светоча демократии.
grossalexis072018 25 июля 2018 | 11:15
Скорее всего дебоширы были по наглее и покрупнее мусоров и по большому счету в буй этих ментов не ставили. Вот мусорок со страху и разрядил в мужиков ;)) Гопников конечно глушить надо, но где съемки с регистратора остальных членов экипажа ? Просто любопытно ;))
alexey_x 25 июля 2018 | 11:15
Заголовок как обычно искаверкан. выстрелил после разговоров и угрозы нападения, а не из-за того, что они шумели.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 11:22
alexey_x: Это дико модный креатив совместной команды сисадминов и редакторов. Кликбейт называется.
yralez 25 июля 2018 | 11:25
Ну не было с собой бутылки из под шампанского......вино выпили, а бутылку выбросили, не подумав.
tv_victim 25 июля 2018 | 11:28
Напали на полицейских? Тогда быдляку повезло, что их просто ранили, а не положили на месте! Полиции нужно дать право стрелять при любой попытке напасть на сотрудника при исполнении! И при попытке хамить, например, сотруднику ГИБДД, угрозах типа "позвоню - тебя уволят" и прочих паскудствах - немедленное отстранение от управления, вплоть до применения оружия и доставка в суд для лишения "прав" на длительный срок!
motooppic 25 июля 2018 | 11:29
Все правильно. С отморозками только так и надо поступать-стрелять без всякого предупреждения. И тогда демократия восторжествует!
vlabumur 25 июля 2018 | 11:31
Понятно это были обычные подгулявшие люди.
И почему полиция не могла их утихомирить говорит только о низком профессионализме полиции.
И не говорите об США там свободное ношение оружие..
tv_victim 25 июля 2018 | 11:48
vlabumur: Почему не смогла? вполне себе утихомирила. Если такой метод успокоения отморозков применять постоянно - то вскоре не придется стрелять, быдляк станет шелковым просто при появлении полицейского!
vlabumur 25 июля 2018 | 12:08
tv_victim: вполне себе утихомирила.
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Применять оружие,против заведомо не вооруженных это профессионализм?.
ltyio 25 июля 2018 | 12:17
vlabumur: Вообще-то сотрудники полиции имеют полное право применять оружие в данной ситуации.
ltyio 25 июля 2018 | 12:15
vlabumur: Что значит не смогла ? Полиция их как раз утихомирила. Как по вашему должны были действовать полицейские ? Уговаривать их, песенку спеть или сказку рассказать.
cellculture 25 июля 2018 | 12:10
Настоящие молодцы. А фэншуйные продажные подпидорчики всё потеряют. Наш мир будет тихим и спокойным.
allasc 25 июля 2018 | 12:13
электрошокеры дороже патронов????
epynda 25 июля 2018 | 12:20
Если вы подойдёте к молодым людям, шумящим во дворе любого дома любого города, и сделаете им замечания, то вас искалечат или убьют......