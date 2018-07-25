В Казани сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в молодых людей, на которых пожаловались из-за шума

Это произошло минувшей ночью.

Как сообщает Радио Свобода, полицейские приехали на вызов и попытались успокоить мужчин. Те, по версии МВД Татарстана, начали сопротивляться и напали на полицейских. Два человека ранены. Их госпитализировали.