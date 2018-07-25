Суд в Ярославле рассматривает вопрос об аресте сотрудников ФСИН по делу о пытках в колонии

Они были задержаны после публикации резонансной видеозаписи.

Один из шести задержанных тюремщиков признал свою вину. Это 25-летний старший инспектор исправительной колонии №1 Максим Яблоков. Он намерен заключить сделку со следствием, сообщил его адвокат Сергей Соколов. Это значит, что дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, а взамен Яблокову смягчат наказание. Как сообщил в «Телеграм»— канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков явки с повинной написали и остальные задержанные сотрудники ФСИН.

Как передает «Медиазона», избрание меры пресечения сотрудникам ИК-1 пришел бывший заключенный этой колонии Руслан Вахапов. «Просто эти люди меня били, я хочу везде поучаствовать», — сказал он приставам. В апреле прошлого года Вахапова вместе с фигурантом «болотного дела» Иваном Непомнящих и Евгением Макаровым избил спецназ ФСИН. Все они жаловались на пытки, но ранее им отказали в возбуждении уголовного дела.

Дело возбудили только после того, как «Новая газета» опубликовала видезапись пыток заключенного Евгения Макарова. Адвокат, которая получила запись, покинула Россию из-за угроз.