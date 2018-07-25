Суд рассмотрит иск Управления на транспорте МВД РФ к участникам «Болотного дела» о порче имущества

Сегодня Нагатинский мировой суд рассмотрит иск Управления на транспорте МВД РФ к участникам «Болотного дела». Их обвиняют в порче нескольких резиновых дубинок и раций МВД на общую сумму в 43 тыс рублей. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сейчас, спустя 6 лет, управление на транспорте МВД вспомнило, что в ходе этих событий сотрудники МВД утратили несколько резиновых дубинок, две или три рации, и решило предъявить иск некоторым фигурантам Болотного дела, в частности мне, Леониду Развозжаеву, Алексею Гаскарову, Александру Марголину и еще нескольким фигурантам», — сказал он.

По словам С.Удальцова, срок давности для предъявления таких исков давно прошел, однако управление на транспорте просит суд его восстановить.

Оппозиционер подчеркнул, что ответчики считают дело незаконным и будут добиваться его прекращения. Он полагает, что иск МВД был подан в ответ на их с Л.Развозжаевым обращение с требованием вернуть конфискованное после ареста по «Болотному делу» имущество.

«Мы, естественно, будем оспаривать этот иск, добиваться прекращения данного гражданского дела по истечению сроков давности», — сообщил он.

Судебное заседание начнется в 15.00.