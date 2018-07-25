Суд рассмотрит иск Управления на транспорте МВД РФ к участникам «Болотного дела» о порче имущества
Сегодня Нагатинский мировой суд рассмотрит иск Управления на транспорте МВД РФ к участникам «Болотного дела». Их обвиняют в порче нескольких резиновых дубинок и раций МВД на общую сумму в 43 тыс рублей. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Сейчас, спустя 6 лет, управление на транспорте МВД вспомнило, что в ходе этих событий сотрудники МВД утратили несколько резиновых дубинок, две или три рации, и решило предъявить иск некоторым фигурантам Болотного дела, в частности мне, Леониду Развозжаеву, Алексею Гаскарову, Александру Марголину и еще нескольким фигурантам», — сказал он.
По словам С.Удальцова, срок давности для предъявления таких исков давно прошел, однако управление на транспорте просит суд его восстановить.
Оппозиционер подчеркнул, что ответчики считают дело незаконным и будут добиваться его прекращения. Он полагает, что иск МВД был подан в ответ на их с Л.Развозжаевым обращение с требованием вернуть конфискованное после ареста по «Болотному делу» имущество.
«Мы, естественно, будем оспаривать этот иск, добиваться прекращения данного гражданского дела по истечению сроков давности», — сообщил он.
Судебное заседание начнется в 15.00.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nampuom_nugopaxu 25 июля 2018 | 10:37
У Путина хватка пиявки.
danko1 25 июля 2018 | 10:48
nampuom_nugopaxu: Ломали полицаи-садисты дубинки, избивая мирных митингующих, а теперь их же и обвиняют?
Да за 6 лет они потерять и поломать, пьянствуя, что угодно могли, а теперь списывать всё на мирных демонстрантов будут, как один полковник не так давно пытался травму в спортзале, полученную за несколько дней до акции, списать на митингующих, в надежде квартиру получить.
Совсем псы кремлевские обнаглели.
zmeelov_1 25 июля 2018 | 10:56
danko1: Наглеют соски госдеповские, наглеют и псы. Пока не сдохните вы, подпиндосные трухлявые провокаторы, в таких псах будет необходимость. Вы же не хотите остаться в Пиндосне и там с неграми пособия отсасывать, лезете к нам. Значит, псы будут вас рвать на мясо. Сермяжная правда жизни. Смирись ужо, Шапокляк из Майями-Краснодара
polikarpich 25 июля 2018 | 11:12
zmeelov_1: Да сдохнут, сдохнут все, успокойся. И ты тоже сдохнещь.
А шакалы, действительно, так и будут набрасываться и рвать. И друг друга тоже.
alexey_x 25 июля 2018 | 11:05
danko1: "мирные митингующие" выгрызали куски резины из дубинок и кидая кирпичами разбивали рации
forward 25 июля 2018 | 10:41
Порча резиновых дубинок? Слишком крепкие головы и спины у демонстрантов?
Приехали, на...
newname 25 июля 2018 | 10:47
forward:
Мне та же мысль пришла.
Демонстранты так сильно били головами по дубинкам, что они пришли в негодность.
Что доставило полицейским нравственные страдания.
sadda 25 июля 2018 | 10:46
Полицейское государство имени Путина.
lisitsa1962 25 июля 2018 | 10:49
Обыкновенный рашизм
janychar 25 июля 2018 | 10:59
О порче дубинок - жесть. Наверное отметки от зубов остались.
alexey_x 25 июля 2018 | 11:01
Сломал- плати,вроде все логично.
polikarpich 25 июля 2018 | 11:08
Да пусть заплатят этим винторогим. Сумма вполне подъёмная. Только надо бы монетами по одному рублю собрать, не больше.
Интересно будет посмотреть, как эти сиротки потом будут истерить по поводу "оскорбления полицайских чувств".
ebuliberalov 25 июля 2018 | 11:16
В ЕСПЧ нет срока давности и наши оппы пачками шлют туда жалобы, а в России почему должен быть срок давности если нанесённый ущерб не возмещён.