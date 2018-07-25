В городе Североуральске Свердловской области восстановили подачу питьевой воды в дома — ее не было с 16 июля из-за аварии, которая привела к загрязнению воды. Сейчас последствия полностью устранены, — заявили в администрации городского округа.

Почти 10 дней люди были вынуждены стоять в очередях за питьевой водой по нескольку часов. Ее выдавали по два литра в одни руки.