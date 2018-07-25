В результате крушения легкомоторного самолета, летевшего из Новосибирска в Томск, погиб пилот
Обнаружено место катастрофы, — сообщает управление МЧС по Томской области.
В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС и ФСБ. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. По предварительным данным, на борту находился один человек.
Комментарии1
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olegleon 25 июля 2018 | 10:35
ну участие МЧС вполне понятно. а что там ФСБ забыла??? или это какой то шпион был на самолёте?