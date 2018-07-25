Участники группы Пусси Райот в ближайшие минуты вновь должны предстать перед судом
Четырех человек, которые выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу, обвиняют в незаконном ношении форменной одежды. Им грозят штрафы до полутора тысяч рублей.
Ранее Хамовнический суд Москвы признал всех четверых виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей и назначил каждому административный арест на 15 суток.
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noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:36
Бедняги... Когда же они успеют дать концерт в Ministry Of Sound? А ещё новый альбом записать?