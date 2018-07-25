Участники группы Пусси Райот в ближайшие минуты вновь должны предстать перед судом

Четырех человек, которые выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу, обвиняют в незаконном ношении форменной одежды. Им грозят штрафы до полутора тысяч рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал всех четверых виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей и назначил каждому административный арест на 15 суток.