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10:31, 25 июля 2018

Суд в Ярославле начал рассматривать ходатайство об аресте сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного

Суд в Ярославле начал рассматривать ходатайство следствия об аресте сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного в  ярославской колонии. По этому делу проходят шесть человек. Как отмечает сайт Медиазона, ходатайства об аресте параллельно будут рассматривать три судьи.
Уголовное дело было возбуждено после публикации видеозаписи избиения заключенного Евгения Макарова.

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post_v 25 июля 2018 | 10:33

почему молчат главные церковники Владимир Гундяев (известный под ником Кирилл) и Григорий Алфеев (известный под ником Илларион)?
Они что, одобряют убийства и пытки заключенных?

и зачем журналисты вслед за ФСИН повторяют слово "у заключенного произошла асфикция"?
так и говорите - "охранник задушил заключенного"

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