Суд в Ярославле начал рассматривать ходатайство об аресте сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного

Суд в Ярославле начал рассматривать ходатайство следствия об аресте сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного в ярославской колонии. По этому делу проходят шесть человек. Как отмечает сайт Медиазона, ходатайства об аресте параллельно будут рассматривать три судьи.

Уголовное дело было возбуждено после публикации видеозаписи избиения заключенного Евгения Макарова.