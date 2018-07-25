В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили дело о мошенничестве
Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Речь идет об оплате фиктивно оказанных юридических услуг на 330 миллионов рублей, — уточняет агентство Интерфакс.
Комментарии2
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sadda 25 июля 2018 | 10:33
"Коррупция это зло!" - сказал Песков и посмотрел на свои часы.
archibald_dandy_esquire 25 июля 2018 | 10:34
гопники не любят конкуренции